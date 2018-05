Licenza Uefa stagione 2018/2019: il Napoli indica anche quest’anno lo stadio Barbera di Palermo

Anche quest’anno il Napoli, in attesa di ricevere la deroga per lo stadio San Paolo dalla Uefa, è costretto ad indicare lo stadio Barbera di Palermo come sede per le gare europee che lo vedranno impegnato nella stagione 2018/2019. E’ la nona stagione consecutiva che il club partenopeo indica lo stadio di Palermo come impianto per le competizioni Uefa.

Le altre società italiane che hanno ottenuto la Licenze Uefa per la stagione 2018/2019 sono l’Atalanta ed il Sassuolo (Mapei Stadium di Reggio Emilia), il Bologna (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna), la Fiorentina (Stadio Artemio Franchi di Firenze), il Genoa e la Sampdoria (Stadio Luigi Ferraris di Genova), l’Inter ed il Milan (Stadio Giuseppe Meazza di Milano), la Juventus (Allianz Stadium di Torino), la Lazio e la Roma (Stadio Olimpico di Roma), il Torino (Stadio Olimpico di Torino) e l’Udinese (Stadio Friuli Dacia Arena di Udine).