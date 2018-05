Malagò: “Il VAR non è scienza ma ha risolto il 90% dei casi in Serie A”

Le parole del presidente del CONI e Commissario della Lega Calcio Malagò sul VAR.

Giovanni Malagò, presidente del CONI e attuale commissario della Lega Calcio di Serie A, ha rilasciato un’intervista pubblicata oggi da La Gazzetta dello Sport nella quale ha fatto un bilancio sul primo anno di VAR in Italia. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

«Alla classe arbitrale chiedo equilibrio e saggezza anche per certi aspetti e valutazioni: non ci scordiamo che il Var non è una scienza. Ci sono gli elementi umani che devono entrare nell’ordine delle idee, di chiamarla e di valutarla. Ci sono anche stati episodi dubbi, al punto che è stata messa in discussione la stessa tecnologia, ma nel 90% dei casi in questo ultimo campionato il nuovo strumento ha risolto in positivo dei casi che invece sarebbero stati considerati in altro modo. Lo dico ai tifosi e all’opinione pubblica: sarà la proverbiale e tradizionale cultura italiana, se ci sono nove elementi positivi non vengono sottolineati, o non vengono sottolineati quanto meriterebbero, se c’è una volta un caso in negativo si leggono certe pagine e titoli cubitali… Questo succede non solo nel calcio, ma in tutto quello che avviene in Italia: se facciamo bene qualcosa è considerato scontato, se facciamo qualcosa che va male, per carità, è legittimo ma piovono polemiche da tutte le parti e questo riguarda tutti i settori, da tutte le parti».