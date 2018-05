Agostino Iacobelli parla di Fiorentina-Napoli.

ESCLSUIVA NAPOLISOCCER.NET – Agostino Iacobelli ha rilasciato un’intervista in esclusiva a NapoliSoccer.NET, in cui ha parlato di Fiorentina-Napoli. Con l’allenatore della Sangiovannese si è discusso anche del campionato della squadra toscana. Di seguito l’intervista completa.

Che idea si è fatto dopo Fiorentina-Napoli?

“È una gara difficile da decifrare, ci sono stati una serie di eventi che hanno caratterizzato la partita ed al 90% il Napoli dice addio allo scudetto. Certamente ci sono stati degli episodi a sfavore ma contro la Fiorentina non abbiamo visto il solito Napoli. Forse c’eravamo troppo illusi della vittoria di Torino ma il calcio è questo. Adesso diventa molto dura”.



Il Napoli contro la Fiorentina è sceso in campo rassegnato dopo la vittoria della Juventus sull’Inter?

“Rassegnazione non ci doveva essere, nonostante il risultato della Juventus contro l’Inter il Napoli doveva fare una grandissima prestazione dato il grandissimo risultato fatto a Torino sette giorni prima. La rincorsa del Napoli è stata lunga e doveva trarre ulteriori stimoli dalla vittoria di Torino. Il calcio è fatto di episodi che a volte ti fanno vincere al novantesimo contro la Juventus ed altre volte – spiega Iacobelli a NapoliSoccer.NET – ti penalizzano come l’espulsione di Koulibaly dopo 8 minuti a Firenze”.



Si aspettava qualcosa in più dal Napoli?

“È facile dire adesso se doveva fare qualcosa in più oppure in meno, il calcio nel bene o nel male è questo. La partita conta la Fiorentina è nata male e la delusione è stata tanta dopo l’ottima prestazione di Torino contro la Juventus. A Napoli credevano tutti allo scudetto ma il calcio è fatto anche di delusioni. C’era troppa esaltazione dopo quella vittoria, il Napoli ha battuto la Juventus ma alla fine contano i titoli e, se tutto resta come ora, il campionato lo vincerà la Juventus. Dopo la vittoria allo Stadium mi aspetto di lottare almeno fino alla fine per il titolo”.

Inter-Juventus: da allenatore ci spiega il senso del cambio Santon-Icardi?

“Non mi piace parlare a posteriori ma se Spalletti ha fatto quel cambio vuol dire che qualcosa aveva in mente. Sicuramente non voleva fare una scelta per sfavorire la sua squadra ed avvantaggiare la Juventus ma obiettivamente è stata una scelta che non ho condiviso. Con quel cambio a mio avviso ha dato un segnale sbagliato alla squadra”.

Il Campionato si è concluso?

“Per me il campionato è finito! Analizzando il campionato della Juventus ti dico che tra Bologna e Verona la Juventus farà 6 punti e può perdere punti forse contro la Roma. Sei punti gli possono far vincere il Campionato, contro Bologna e Verona i sei punti sono in cassaforte”.

Come procede il campionato alla Sangiovannese?

“Benissimo! Siamo già aritmeticamente nei play-off, abbiamo fatto un miracolo, eravamo partiti con l’obiettivo di arrivare quanto prima ad una salvezza tranquilla e ci siamo riusciti. Ho un gruppo di ragazzi giovani e molto bravi e qualcuno è stato chiesto anche dal Napoli. Nannini è un classe ’99 che a dicembre sarebbe dovuto andare al Napoli per rinforzare la Primavera. È un talento molto importante e l’ho consigliato sia al mio amico Beoni che a Gianluca Grava ma purtroppo non l’hanno preso. È un esterno basso sinistro, che poteva ritornare utile a Beoni. Ho visto la gara della Primavera contro la Roma ed hanno perso in maniera ingenua, vincevano 2-1 ed alla fine hanno perso 3-2. Penso che alla fine si salveranno, la salvezza – conclude Iacobelli a NapoliSoccer.NET – passerà dall’ultima gara contro la Sampdoria, che conto di vedere dal vivo inc aso non dovessimo passare il primo turno dei play-off. Comunque questo meccanismo di salvezza e retrocessione per la Primavera non mi piace”.