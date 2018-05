La “Bastonata” di Napolisoccer.Net. Orsato e l’ennesimo campionato macchiato dagli arbitri

Orsato e le sue nefandezze decidono il derby d’Italia Inter-Juventus e probabilmente anche lo scudetto 2017-2018: specchio di una classe arbitrale alla deriva

Orsato di Schio è stato senza dubbio l’assoluto protagonista dell’ultimo weekend calcistico in Serie A e i suoi errori pro-Juve nella direzione di gara del derby d’Italia Inter-Juventus risulteranno con ogni probabilità assolutamente decisivi nell’assegnazione dello scudetto 2017-2018. La nefandezza più grave, dopo la giusta espulsione comminata a Vecino attraverso il VAR (sorvolando su un’entrata di Barzagli scomposta su Icardi non sanzionata dal direttore di gara), è stata senza dubbio il mancato secondo giallo a Pjanic che è stato graziato in modo inaccettabile dal fischietto veneto in almeno due occasioni abbastanza macroscopiche: al 12° del secondo tempo quando Pjanic entra in modo assolutamente scomposto su Rafinha, cosa che era già accaduta anche al 28° della prima frazione di gioco quando, dopo un intervento a forbice a centrocampo, allo juventino non era stato mostrato il secondo cartellino giallo che avrebbe ristabilito la parità numerica in campo.

Un campionato ancora una volta macchiato da un direttore di gara nel suo momento cruciale e guarda caso sempre a favore della stessa squadra, la Juventus, che evidentemente gode sempre di una sudditanza psicologica nettamente a proprio favore da parte degli arbitri italiani che non è cambiata neanche con l’introduzione del VAR che avrebbe dovuto assicurare maggiore equità in campo. Un arbitro, Orsato, che ha ancora una volta dimostrato la sua incapacità nel suo “annus horribilis“, confermata dalla sua mancata partecipazione ai mondiali di Russia 2018, ma che, alla luce dei macroscopici errori commessi in Inter-Juventus, non avrebbe dovuto rappresentare l’Italia ai Mondiali neanche come addetto al VAR come invece avverrà insieme a Valeri e a Irrati.

Una classe arbitrale italiana sempre più alla deriva e alla mercé dei poteri forti del nostro calcio: questo ha detto soprattutto Inter-Juventus sabato sera. “Gli arbitri italiani sono il fiore all’occhiello del calcio italiano” aveva sentenziato il presidente dell’AIA, Nicchi. Ma se il fiore all’occhiello è rappresentato da Orsato e dai suoi errori marchiani, siamo messi molto ma molto male. Un'”eurofiguraccia“, come è stata definita dall’amministratore delegato dell’Inter, Antonello, una scorrettezza plateale, televista in tutto il mondo. Peraltro con protagonista Pjanic, lo stesso che aveva subito un fallo analogo da Baselli, durante il derby di Torino (14 settembre 2018), che, con arbitro Giacomelli di Trieste a dirigere la gara, era costata l’espulsione del centrocampista granata, senza alcuna esitazione in quel caso da parte del direttore di gara.

Per la serie il pesce puzza sempre dalla testa, non più tardi di due settimane fa, il presidente dell’AIA Nicchi, anziché preoccuparsi delle prestazioni in campo dei direttori di gara, si è scagliato contro la perdita di peso politico degli arbitri nell’ambito della Federazione, addirittura quasi minacciando una nuova Calciopoli. Contro la Riforma voluta dalla Federazione, che prevede di privare gli arbitri del 2 per cento dei voti in Consiglio Federale e nelle assemblee elettive, il presidente Marcello Nicchi ha commentato duramente intervenendo ai microfoni di Radio Uno: “C’è chi vuole indebolire il peso politico degli arbitri: ciò significa minare la nostra indipendenza e la nostra forza. Si aprirebbero scenari nefasti di un passato ancora da dimenticare: potrebbe essere l’inizio di una nuova Calciopoli. E’ anacronistico che il Coni voglia togliere il diritto di voto all’Aia per aumentare quello dei professionisti”. Insomma, nonostante l’introduzione del VAR, gli scempi di Orsato in campo e di Nicchi fuori dal campo, fanno sì che sia sempre valida la logica gattopardesca: “Bisogna cambiare tutto per non cambiare niente…“. Con tanti saluti al povero calcio italiano….