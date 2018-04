Fiorentina-Napoli: formazioni ufficiali e ultimissime, Sarri coi titolarissimi

Formazioni ufficiali e ultimissime di Fiorentina-Napoli. Approccio esemplare dei tifosi, Sarri sceglie i titolarissimi.

Fiorentina e Napoli si apprestano a disputare la propria partita della 35a giornata di Campionato della Serie A 2017/18. La gara si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, in vista dei propri obiettivi, alla luce dei risultati delle rispettive avversarie in classifica. Com’è noto, la Juventus ha allungato in testa alla classifica battendo ieri l’Inter. In zona Europa League nel pomeriggio di oggi sono arrivate le vittorie di Atalanta, Milan e Sampdoria che precedono tutte i viola in classifica.

L’avvicinamento alla partita è andato perfettamente: nessuna tensione tra le tifoserie nonostante i proclami d’allarme della settimana scorsa del sindaco di Firenze Nardella e le decisioni della Questura che ha limitato la vendita dei biglietti dei settori non dedicati agli ospiti ai residenti in Toscana.

Pioli ha recuperato Sportiello e Pezzella dal turno di squalifica, scegliendo di affiancare Milenkovic all’argentino al centro della difesa. Centrocampo e attacco confermati, così come il modulo, con Chiesa e Saponara alle spalle di Simeone. Sarri si affida ai titolarissimi Di seguito i Tweet ufficiali delle due società che annunciano le formazioni che scenderanno in campo tra poco dal 1′ minuto.

Fiorentina – NapolI: l’undici viola che scenderà in campo contro la squadra di Sarri

