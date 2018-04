Dopo la vittoria rocambolesca della Juventus a San Siro contro l’Inter condizionata dai tantissimi errori dell’arbitro Orsato, il Napoli è chiamato a scendere in campo a Firenze per riportarsi a -1 dai bianconeri. Prima della partenza per la Toscana e anche dopo la vittoria della capolista il grido dei tifosi azzurri è sempre lo stesso come riporta il Corriere dello Sport: “Napoli vinci per noi”.