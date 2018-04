Il Napoli parte a sorpresa da Gianturco per ordine pubblico. Migliaia i tifosi presenti alla Stazione Centrale

Alle 14:30 di oggi pomeriggio, migliaia di tifosi azzurri presenti alla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, tutti a intonare cori verso gli azzurri che erano attesi proprio lì per la partenza verso Firenze.

Per motivi di sicurezza e per non appesantire ancora di più la Stazione Centrale, letteralmente invasa dai tifosi del Napoli, gli azzurri sono partiti verso Firenze dalla stazione di Gianturco: la comitiva di Sarri è salita sul Frecciarossa che li ha portati in Toscana aggirando in questo modo la grande ressa e il grandissimo afflusso di gente che si era venuto a creare con il passare delle ore alla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, dopo il tam tam che era iniziato sui social già ieri mattina.

Fonte foto: sscnapoli.it