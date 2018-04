Fiorentina-Napoli: rinviata a domani la decisione sulla libera vendita dei biglietti

È stata posticipata a domani la decisione riguardo la libera vendita dei biglietti ai tifosi azzurri per la trasferta di Firenze. La partita Fiorentina-Napoli è in programma domenica 29 aprile alle ore 18:00. Si prevede un vero e proprio esodo, i 2300 tagliandi garantiti alla tifoseria ospite sono stati esauriti in poche ore, la prefettura deve dunque organizzarsi per garantire l’ordine pubblico per l’arrivo di possibili 12000 tifosi partenopei in Toscana. La gara non sembra riscontrare grande interesse nei tifosi viola per cui potrebbero esserci molti tagliandi rimasti invenduti. A riportare la notizia è Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal del pomeriggio.

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina: “ACF Fiorentina informa che la vendita libera dei biglietti per l’incontro di domenica 29 aprile 2018 allo Stadio Franchi Fiorentina-SSC Napoli (ore 18:00) inizierà a partire dalle ore 10 di domani venerdì 27 aprile presso i punti vendita autorizzati. Modalità e dettagli di vendita, incluse le limitazioni, saranno comunicati nel pomeriggio di oggi”.