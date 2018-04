Milan-Benevento 0-1: Iemmello regala un sogno alla squadra campana

Il Benevento sbanca Milano e si regala una gemma in un campionato che potrebbe relegare i sanniti alla cadetteria. Gli uomini di De Zerbi regalano grande calcio su tutti i campi di Serie A.

Milan e Benevento si sfidano in un incontro valevole per la 34a giornata di Serie A. Ci sono sorprese negli 11 iniziali poiché Gattuso schiera il 4-4-2 con Borini largo sulla fascia, coppia d’attacco formata da André Silva ed il giovanissimo Cutrone. Scelte mai banali anche per De Zerbi che lascia fuori Diabatè e si copre con il 4-5-1.

La cronaca di Milan-Benevento

5′ André Silva non riesce a ribattere in rete una respinta di Puggioni. 16′ il Milan richiamo l’autogol con Rodriguez. 30′ GOL Benevento: Viola serve Iemmello che aggancia e batte Donnarumma, Benevento in vantaggio. 37′ Cutrone servito da Kessiè stoppa di petto e tira, palla fuori. 42′ tiro di Bonaventura e parata di Puggioni. Termina il primo tempo 0-1 tra Milan e Benevento. Nella ripresa non ci sono grandi opportunità ma al 60′ Kessiè colpisce la traversa. 80′ espulso Diabatè per gomitata a Bonucci, Benevento in 10 uomini. Termina la gara: Milan-Benevento 0-1.

Il commento di Milan-Benevento

I sanniti vincono una splendida gara al cospetto di un Milan apparso stanco e poco pungente negli ultimi venti metri. De Zerbi prepara benissimo la gara, avendo persino il coraggio di lasciare fuori il suo uomo più in forma: Diabatè. È Iemmello a decidere la sfida su assist di Viola. La vittoria a Milano è l’ennesimo acuto di un girone di ritorno straordinario per i giallorossi che, seppur spacciati ormai nella corsa alla salvezza, stanno onorando il calcio ed il pubblico campano con prestazioni sempre di alto livello. Va, a tal proposito, applaudito tutto lo staff del Benevento, a partire dalla dirigenza condotta magistralmente dal presidente Vigorito, il quale nonostante la classifica deficitaria al termine del girone d’andata, è riuscito ad impreziosire la rosa a disposizione di De Zerbi con giocatori dal profilo internazionale.

Bene Cutrone e Zapata nel Milan, da premiare tutta la squadra sannita senza distinzione alcuna.