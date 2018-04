Diritti TV: Sky sbarca su Premium, Tim si affaccia sul mercato, MediaPro attende per le garanzie

È molto fluida la situazione che riguarda i diritti tv del calcio italiano: abbiamo detto della sospensione del bando MediaPro ottenuta da Sky. I club hanno accolto con preoccupazione la cosa: i tempi per la chiusura della partita si allungheranno e i soldi, di conseguenza, potrebbero arrivare oltre scadenze importanti. Anche se il Tribunale desse ragione a MediaPro, servirà un nuovo termine per la presentazione delle offerte e si andrà verso l’inizio dell’estate. MediaPro potrebbe pensare di allungare a propria volta i termini per la presentazione della fidejussione a copertura della cifra pattuita con la Lega Calcio, ma rischia l’insolvenza di contratto. Lo scenario è in continuo mutamento e ancora non si sa bene come andrà a finire questa storia.

Nel frattempo Sky è sbarcata su Mediaset Premium, a chiusura dell’accordo di scambio canali tra le piattaforme a pagamento in Italia: da oggi sono visibili gratuitamente due canali dell’offerta satellitare per gli abbonati a Premium. Si tratta di Sky Uno Vetrina sul 318 e di Sky Sport sul 374, disponibile in HD anche sul 379. Questo sbarco dovrebbe fare da apripista alla possibilità di acquisto di un pacchetto Sky per il digitale terrestre.

Anche TIM però sembra aver fatto qualche passo avanti affacciandosi sul mercato dei Diritti TV: l’amministratore delegato Amos Genish ha rivelato in un’intervista a “Il Sole 24 Ore” che “l’ingresso di MediaPro ha aperto nuove prospettive”. Un incontro con i vertici del colosso spagnolo avrebbe infatti lasciato capire che la volontà di MediaPro di allargare il campo dei fruitori del calcio ben si sposa con la strategia di TIM di entrare nel mondo della riproduzione del calcio in Italia: “conviene anche a tutti consentire a Tim di entrare in gioco e allargare il mercato” ha detto Genish.