Scienza alla stampa: “Se la Juve Stabia vince queste gare soffrendo, vuol dire che è davvero forte”

Il tecnico del Monopoli, Scienza, e l’attaccante Salvemini sono intervenuti in conferenza stampa al termine di Juve Stabia-Monopoli, terminata con le vittoria delle vespe per 2-1. Le loro dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate dal nostro inviato Natale Giusti nella sala stampa del “Menti”. Il primo a parlare è stato l’attaccante Salvemini: “Ho visto un Monopoli sia nel primo che nel secondo tempo padrone della gara. Ho visto un calo fisico nostro nel secondo tempo, Loro hanno avuto due ripartenze e noi no. Siamo comunque contenti della prestazione. Meritavamo almeno il pareggio se non la vittoria“.

Poi è stata la volta del tecnico Scienza: “I due gol nati da nostri errori. Non ho visto grande sofferenza da parte nostra. Non e’ facile venire al Menti e fare una prestazione di questo tipo. Gli errori li abbiamo fatti e li hanno fatti anche loro. Siamo arrivati alla fine e qualche infortunio si fa sentire. Nel primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita e siamo calati fisicamente nella ripresa. Vincere una gara come questa dove nel primo tempo hai sofferto, vuol dire che la Juve Stabia è forte e sa trovare il guizzo per vincere la gara. Nell’ultimo quarto d’ora non si è più giocato con grande esperienza da parte loro“.