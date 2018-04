Juve Stabia-Monopoli 2-1. Grande vittoria delle vespe che con Simeri e Canotto raggiungono il quarto posto

La Juve Stabia batte il Monopoli 2-1 e agguanta il quarto posto: di Simeri e Canotto le marcature stabiesi, di Salvemini il momentaneo pareggio dei pugliesi

Al “Romeo Menti” Juve Stabia e Monopoli scendono in campo agli ordini del sig. Provesi di Treviglio in un vero e proprio spareggio per il quarto posto che assicurerebbe un percorso preferenziale negli spareggi promozione playoff per l’accesso in Serie B. Le due compagini sono scese in campo con le seguenti formazioni ufficiali:

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Nava, Marzorati, Bachini, Allievi; Vicente, Viola, Mastalli; Canotto, Simeri, Strefezza.

Allenatori: sigg. Fabio Caserta e Ciro Ferrara

MONOPOLI (3-5-2): Bardini; Bei, Ferrara, Mercadante; Longo, Rota, Scoppa, Sounas, Donnarumma; Salvemini, Sarao.

Allenatore: sig. Giuseppe Scienza

Monopoli in campo fin dalle prime battute con un 3-5-2 che in fase passiva diventa anche un 5-3-2 con marcature rigidamente ad uomo soprattutto sui due esterni della Juve Stabia, Canotto a sinistra e Strefezza a destra, anche quando è il Monopoli stesso a proporsi in avanti. Una squadra molto fisica che ricorda molto il Cosenza per il pressing a tutto campo e per le marcature fisse con molti uomini dietro la palla per creare densità e chiudere le linee di passaggio della Juve Stabia.

Al 15° prima emozione della gara di marca pugliese: è Sarao che approfitta di una leggerezza di Marzorati: entra in area e viene a contatto con Bachini ma l’arbitro propende giustamente per la simulazione di Sarao che viene ammonito. Un minuto dopo errore di Nava che perde un pallone sanguinoso in uscita dall’area di rigore ma è bravissimo Bachini a fermare l’azione pericolosissima del Monopoli che si fa preferire alla Juve Stabia nei primi 15 minuti. Al 22° ammonito Bei per il Monopoli per un fallaccio su Mastalli.

La Juve Stabia si vede per la prima volta al 24° con un bel cross di Canotto, passato da qualche minuto sulla destra, su cui esce malissimo Bardini ma non c’è nessun attaccante della vespe ad approfittarne. Al 28° ancora Monopoli pericolosissimo con Donnarumma che gira molto bene a rete un cross dalla destra e Branduani si supera deviando la conclusione.

La gara si sblocca al minuto 33 improvvisamente. Bello lo spunto di Viola sulla sinistra che mette un ottimo pallone al centro, dove complice la difesa del Monopoli, si trova tutto solo Simeri davanti a Bardini e di sinistro non ha difficoltà a batterlo per il gol del vantaggio delle vespe di mister Caserta.

Alla fine del primo tempo arriva la doccia fredda per il “Menti”: al minuto 45 su un cross che sembrava innocuo dalla destra, irrompe in scivolata l’attaccante del Monopoli, Salvemini, che anticipa Marzorati e batte Branduani, apparso nella circostanza forse poco reattivo perchè la deviazione sotto misura di Salvemini era molto lenta, per il pareggio dei pugliesi con cui si chiude la prima frazione di gioco.

Primo tempo quasi tutto di marca pugliese con il Monopoli che, soprattutto dopo il vantaggio della Juve Stabia di Simeri, ha chiuso nella propria area di rigore le vespe gialloblù dominando il gioco e creando più di una occasione pericolosa verso la porta difesa da Branduani. Nella prima frazione di gioco sono stati quasi sempre i pugliesi a tenere il predominio del gioco con la Juve Stabia che ha cercato di rimessa di colpire il Monopoli, riuscendoci nell’occasione di Simeri che al minuto 34 ha portato in vantaggio la Juve Stabia. L’1-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco comunque fotografa perfettamente l’andamento della gara nel primo tempo tra Juve Stabia e Monopoli.

Al 51° altra importante svolta della partita. Contropiede magistrale della Juve Stabia: da Simeri lancio per Strefezza che taglia tutta la difesa pugliese. Entrato in area ed elusa l’uscita di Bardini, l’attaccante brasiliano delle vespe mette un delizioso assist per Canotto che non ha difficoltà a depositare in rete a porta ormai sguarnita per il 2-1 della Juve Stabia.

Al quarto d’ora della ripresa grande azione di Simeri che entra in area e con un pallonetto sontuoso sfiora il 3-1 per le vespe con la Juve Stabia che sembra salire sul piano del gioco e riesce a impensierire molto di più rispetto al primo tempo il Monopoli. Al 18° del secondo tempo entrano nel Monopoli Benassi e Mangni, escono Ferrara e Salvemini, autore del momentaneo pareggio dei pugliesi.

La Juve Stabia immette forze fresche in campo al minuto 23: entra Berardi ed esce Canotto senza alcun cambio nello scacchiere tattico di mister Caserta. Infatti il nazionale sanmarinese va a rilevare il posto occupato da Canotto, autore del raddoppio delle vespe, sulla fascia destra. Al 32° della ripresa escono Strefezza e Viola, entrano Matute e Melara, che torna a giocare dopo un lungo stop di oltre un mese per noie muscolari. Un minuto dopo grande giocata di Melara per l’accorrente Mastalli che da buona posizione vede deviata da Bardini la pericolosissima conclusione a rete.

A 6 minuti dalla fine esce il migliore in campo per le vespe, Simone Simeri, ed entra Paponi, mentre c’è il cambio anche per Marzorati che viene sostituito da Redolfi.

Nei minuti di recupero non accade praticamente niente. La Juve Stabia porta a casa una vittoria preziosissima contro un ottimo Monopoli, sicuramente la migliore squadra vista quest’anno al Menti, soffrendo soprattutto nel primo tempo ma dimostrando di essere cinica quando basta nella ripresa complice anche un calo fisico degli uomini di mister Scienza. Le vespe agguantano il quarto posto e mercoledì si recheranno a Brindisi per giocare gli ultimi 37 minuti della gara contro il Virtus Francavilla sospesa per impraticabilità del campo. Domenica vespe attese dal derby di Caserta alle 16:30 con l’obiettivo di salvaguardare il quarto posto in classifica che permetterebbe agli uomini di mister Caserta di evitare il primo turno dei playoff.