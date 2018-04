La “Bastonata” di Napolisoccer.Net. Chi di VAR ferisce, di VAR perisce: l’incoerenza assoluta di Agnelli

Incoerenza totale nelle parole di Andrea Agnelli sul VAR nel post-gara infuocato di Real-Juventus. Allegri e Buffon si erano schierati contro il VAR ma Agnelli dimentica

L’incoerenza più assoluta ha caratterizzato le parole di Andrea Agnelli nel post gara infuocato di Real Madrid-Juventus, terminato al minuto 93 con un discusso rigore (ma le immagini sembrano dimostrare che il rigore c’era tutto) assegnato dall’arbitro inglese Oliver al Real per fallo netto di Benatia su Vasquez. Ebbene il presidente della Juventus, stimolato dai conduttori, opinionisti e moviolisti Mediaset che continuavano ad affermare l’inesistenza del rigore negando l’evidenza delle immagini, non ha trovato di meglio che affermare l’esigenza di avere il VAR anche nelle coppe europee.

Ma come, si dirà, proprio Agnelli parla di VAR da utilizzare anche in Champions League quando a più riprese, due suoi tesserati, l’allenatore Allegri nel post-gara di Atalanta-Juventus e Buffon addirittura già alla seconda giornata di campionato nel post di Genoa-Juventus si sono sempre schierati contro il VAR? Incoerenza totale nelle parole di Andrea Agnelli che ovviamente nessuno dei conduttori o degli opinionisti Mediaset ha messo in evidenza ieri sera.

In principio fu Buffon a portare avanti la filippica contro l’utilizzo del VAR in Serie A ed eravamo solo alla seconda giornata di campionato: “Cosa penso del Var? Così non mi piace, se ne sta facendo un uso spropositato e sbagliato. Parto dal presupposto che bisogna liberare gli arbitri dal mostro, anche per poter valutare serenamente la bravura di un direttore di gara che si deve prendere la responsabilità delle decisioni in base alle percezioni del campo. Secondo me si sta facendo un uso spropositato del Var, sbagliato. Si diceva che andava utilizzato con parsimonia, in modo giusto e utile. E invece così sembra di giocare a pallanuoto, è qualcosa di molto brutto. Anche perché nel calcio non tutti i contatti sono da rigore. Lo dico mio malgrado, da portiere di una squadra che vince e attacca spesso, quindi mi do la zappa sui piedi. Lo scorso campionato abbiamo avuto tre rigori a favore, quest’anno arriveremo a 55, ma questo non è più calcio, diventa pallone da laboratorio. Tra l’altro in questo modo non conosceremo mai l’effettivo valore di un arbitro: se fossimo tutti più sereni, obiettivi e accettassimo gli errori, vivremo con più umanità tutti i risultati. Se penso che il Var sia inutile? È uno strumento che, adoperato con parsimonia, può dare ottimi risultati e fare il bene del calcio. Ma così non mi piace, è brutto“.

Poi fu la volta di Allegri, allenatore della Juventus, in un altro post-gara infuocato, quello di Atalanta-Juventus terminata 2-2 con numerosi casi risolti dal VAR, a delegittimare il VAR stesso e, in soldoni, a chiedere una sua revisione che poi puntualmente si è verificata: “Se vogliamo far diventare il calcio un ‘non sport’ allora continueremo a usare il VAR su situazioni soggettive. Poi in primavera quando gli episodi saranno decisivi le gare dureranno quattro ore come negli sport americani. Per me il VAR andrebbe usato solo su elementi oggettivi: se un fallo è dentro o fuori dall’area, se è fuorigioco o no, se è gol o no. Per problemi soggettivi deve decidere l’arbitro“.

Ieri sera va in scena l’incoerenza nelle parole al vetriolo di Agnelli: “Il VAR deve essere portato avanti anche in Champions e io, grazie anche al ruolo che ricopro all’ECA, cercherò di fare il possibile perchè ciò succeda. Se la difficoltà è istruire gli arbitri, prepararli al VAR, allora stacchiamo e facciamo un corso apposta perchè la tecnologia va utilizzata”.

Che bella retromarcia ispirata dal proprio tornaconto, non c’è che dire. E quanto fa effetto sentire il massimo esponente del mondo bianconero e di una delle famiglie più potenti (sotto ogni punto di vista…) d’Italia, lamentarsi degli arbitri e invocare il ricorso al VAR anche in ambito europeo come panacea di tutti i mali del calcio. E pensare che qualche anno fa, Buffon, ieri sera uno dei più sovraeccitati a Madrid nel post-gara, per rispondere ad alcune proteste dell’Inter verso il mondo arbitrale, ebbe a dire: “Gli errori arbitrali sono l’alibi dei perdenti…“.

Non è un mistero che Andrea Agnelli e il mondo bianconero in generale di cui lui è il massimo esponente, attraverso le dichiarazioni dei propri tesserati, abbiano in pratica indotto gli arbitri a sospendere di fatto il Var in Serie A per oltre dieci turni a partire da inizio gennaio (si vedano dichiarazioni di Allegri e Buffon del girone di andata e il mani di Bernardeschi a Cagliari dove chissà perché non si vanno a rivedere le immagini del VAR nonostante l’errore macroscopico dell’arbitro Calvarese) perché lo stesso Agnelli ha avuto il sentore che in Italia lui fosse il pesce grande e che non gli convenisse di conseguenza l’uso del Var. Meglio lasciare le cose sotto al tappeto e limitare al minimo i ricorsi al VAR: in questa direzione andavano le dichiarazioni di Allegri e Buffon. Al resto ci avrebbe pensato la sudditanza psicologica degli arbitri italiani nei confronti della Vecchia Signora. Ora che si è reso conto che lui in Europa è il pesce piccolo, vuole e richiede a gran voce nella sala stampa del “Bernabeu” l’introduzione del Var in Europa…. Incoerenza, maledetta incoerenza, ai massimi livelli. Altro che stile Juve….