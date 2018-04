Napoli-Chievo Verona vista dal tifoso: dall’Inferno al Paradiso!

Napoli-Chievo 2-1 vista dal cronista tifoso: dall’Inferno al Paradiso, tutto in 93 minuti.

Una vittoria che sa di trionfo per tanti, tantissimi motivi. Per il campionato, perché si resta attaccati alla Juve, perché una delle bestie nere azzurre è stata finalmente battuta e perché, a questo punto della stagione, quando le gambe non girano, contano solo i segnali del destino e il coraggio di osare.

Dall’Inferno al Paradiso, perché se proprio devono vincerlo loro, devono sudarlo fino alla fine. Partita dopo partita, minuto dopo minuto. Il destino ha voluto che questo campionato resti ancora aperto, a discapito dei passi falsi, delle sviste arbitrali, del Var, dei tuffi di aprile nel caldo beneventano e della stessa forza dei non colorati. Perché questo Napoli, dopo tante domeniche di puro fioretto, di spettacolo, ora sta imparando a giocare anche di sciabola. Soffrendo, perdendo la sua identità ma non la sua passione, il suo orgoglio, la sua voglia di giocarsela fino alla fine.

Tutto questo è stato il pomeriggio del San Paolo. Tutto questo è stato Napoli-Chievo. È un primo tempo di sofferenza per i tifosi azzurri. Non per i pericoli creati dal Chievo, praticamente non pervenuto nella prima frazione, quanto nella conduzione di gara degli azzurri. I test atletici diranno anche il contrario ma i risultati visti dal campo dicono che la condizione fisica del Napoli non è minimamente paragonabile a quella di qualche settimana fa. Sarà il caldo, il solito muro schierato dall’avversario al San Paolo ma non è il Napoli che coosciamo. Squadra pesante nelle gambe ma pesante anche nella testa. L’emblema di tutto ciò è ancora una volta Mertens. Dopo le prove opache contro Inter e Sassuolo, ancora una volta 45 minuti senza mai aggredire la porta, senza mai dare quella imprevedibilità che ha sempre contraddistinto il belga. L’assenza di Jorginho contribuisce ad un giro palla più statico, anche perché Diawara copre meglio ma detta i ritmi di gioco limitandosi al compitino. Solo Insigne sembra provarci, mentre sui piedi di Callejon c’è l’occasione più ghiotta della prima frazione con lo spagnolo che spara alto sotto misura. Un primo tempo non proprio da ricordare.

Nessuno sugli spalti poteva mai immaginare che questa gara potesse invece nascondere qualcosa di quasi epico. La ripresa infatti non cambia il suo canovaccio. Napoli padrone del campo ma dal gioco compassato non brillante come al solito. Ci prova Insigne, poi la decisione che poteva dare la svolta alla gara. Mertens entra in area, viene sbilanciato ed è rigore. Ma sul dischetto non va Ciro, ma il fratello gemello, quello che in questo periodo non ne imbrocca una, e allora capita che il suo rigore sia sbilenco e facilmente neutralizzato da Sorrentino. Il primo presagio verso l’inferno. Il secondo capita poco dopo un’altra bella parata del numero uno veneto su Milik. Koulibaly compie una sciocchezza sbagliando l’appoggio su Tonelli, Giaccherini ruba palla, serve Stepinski e la palla finisce clamorosamente in rete. Alla prima mezza occasione il Chievo passa in vantaggio e le porte dell’Inferno sono spalancate. Entra Zielinski e ci prova dai 25 metri. Tonelli prende la traversa, Insigne si danna l’anima, se la prende con il pubblico, si intestardisce e serve un assist perfetto per Milik. GOOOOL! È 1-1, ma l’inferno è ancora li a pochi metri dall’universo Napoli. Siamo al 87esimo minuto della ripresa. Nessuno vuole arrendersi e c’è ancora un corner. Un ultimo corner. Callejon la mette in area, la palla arriva sui piedi di Diawara. Questa volta fa più del compitino, molto di più. Tiro a giro e palla in rete. L’Inferno può attendere ed il paradiso è li. A portata di mano!