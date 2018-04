Riccardo Sottil e non solo, quanti baby fenomeni nella Primavera di Emiliano Bigica.

Riccardo Sottil è uno dei talenti più importanti della Primavera della Fiorentina. La squadra di Emiliano Bigica è arrivata seconda al Viareggio e sabato contro il Napoli ha impressionato tanto, due gol ed una buona prestazione ma soprattutto una nidiata di calciatori che già sembrano pronti per i grandi palcoscenici.

A Sant’Antimo contro il Napoli, Riccardo Sottil è stato assente ma sia in Campionato che al Viareggio ha dimostrato tutto il suo potenziale. È figlio d’arte, il padre Andrea è un ex calciatore di Udinese e Fiorentina, attualmente fa l’allenatore ed in questa stagione ha iniziato la stagione con il Livorno salvo poi essere esonerato a stagione in corso. Riccardo Sottil è un talento, puro e cristallino, è un esterno sinistro d’attacco, gioca con entrambi i piedi, bravo tecnicamente ed abile nelle ripartenze. È ancora un po’ acerbo ma deve maturare soprattutto sotto l’aspetto mentale, dato che a detta di qualcuno è un calciatore troppo pieno di sè. Per caratteristiche tecniche ricorda molto Federico Chiesa e Federico Bernardeschi: strappi fisici e nell’uno contro uno è poderoso. Riccardo Sottil, è un calciatore che in attacco può ricoprire diversi ruoli (seconda punta, esterno ed anche punta centrale), ha grandi polmoni, fiato e grande forza fisica, senza dubbio è tra i calciatori più interessanti di tutto il palcoscenico della Campionato Primavera e senza dubbio, tecnicamente è quello più pronto. Non è un caso che il tecnico Stefano Pioli ha convocato Riccardo Sottil per la prossima gara di campionato.

Non solo Riccardo Sottil, la Primavera della Fiorentina è ricca di talenti e tra i giocatori che si sono messi in evidenza ci sono anche Gori, Diakhate, Valencic e Caso. Proviamo a tracciare anche un loro profilo.

Anche Gabriele Gori è un calciatore, che sembrerebbe pronto al mondo de professionismo: mancino naturale, prima punta di peso, Gori ha un innato fiuto per il gol; infatti in questa stagione ha segnato 18 gol in 26 presenze. Ha un’intesa pazzesca con Riccardo Sottill, è una punta centrale completa, ha una potenza fisica pazzesca ma che adopera il piede destro solo per camminare. Svaria su tutto il fronte d’attacco, sacrificandosi in lungo ed in largo per la squadra e può essere definito un attaccante vecchio stampo sia per la realizzazione, sia per i movimenti. Fisicamente è già pronto per il salto nel mondo dei Pro, è un ragazzo di buona famiglia, a cui i genitori hanno trasmesso dei valori importanti ed ha dimostrato di poter avere ancora ampi margini di miglioramento.

Per quanto riguarda Diakhate, è un centrocampista classe ’98, che gioca nella Fiorentina Primavera come fuori quota e di cui è capitano. Appartiene alla scuderia di Mino Raiola, è stato trovato in una piazza a giocare con i suoi amici, da un osservatore della Fiorentina, l’hanno chiamato a fare un provino ed hanno trovato un ottimo giocatore. Prima era solo molto alto e leggero, mentre ora ha messo su una struttura fisica che fa effetto. Vuole copiare in tutto e per tutto Pogba: cambia colori di capelli spesso ed è molto indolente. Ha un ottimo senso tattico, è senza dubbio un altro profilo molto interessante e può fare sia il regista che la mezzala ed in qualsiasi zona del campo giochi, prevarica sugli avversari. A volte risulta un po’ svogliato ed in campo spesso non è molto altruista. Potrebbe diventare un giocatore importante ma deve lavorare sia a livello di testa che di campo, purtroppo i continui elogi lo potrebbero portare a diventare un giocatore alla Balotelli.

Anche Caso è un calciatore interessante, anche lui è un classe 98 e di conseguenza un fuori quota per la Primavera. È un esterno d’attacco brevilineo, bravo tecnicamente e molto intelligente. Sembra pronto al grande salto ma una serie di infortuni ne hanno rallentato la crescita e lo sviluppo, in questa stagione si sta rimettendo in carreggiata e sta dimostrando tutte la sua maturità più mentale che tecnica. È in grado di poter calcare importanti palcoscenici calcistici ma deve lavorare sul campo per migliorare tecnicamente, anche se nell’ultima gara contro il Napoli, a Sant’Antimo ha peccato spesso di egoismo.

Infine c’è Valencic un calciatore molto talentuoso, è un centrocampista centrale lineare, che gioca davanti alla difesa, piedi sublimi ed ottima visione di gioco. È il classico regista, con buonissime geometrie che ha grandi qualità e potenzialità, che può migliorare e accrescere facendo esperienza anche in Serie B.

Tanti potenziali talenti per la Fiorentina, che nei prossimi anni potrebbe raccogliere i frutti di ciò che ha seminato nel proprio settore giovanile, a differenza di altri club che vedono il settore giovanile come un peso.