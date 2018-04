Marzorati: “Ho marcato calciatori del calibro di Tevez e Cavani. L’obiettivo della Juve Stabia è il quarto posto”

Marzorati, difensore centrale della Juve Stabia, ha risposto alle domande dei tifosi delle vespe a #30minuticonlevespe: tutte le sue dichiarazioni

Lino Marzorati, difensore centrale della Juve Stabia, è intervenuto a #30minuticonlevespe per rispondere alle domande dei tifosi gialloblù in diretta video sulla pagina Facebook ufficiale della Juve Stabia nel format del programma condotto da Serena Di Capua, collaboratrice dell’Ufficio Stampa della S.S. Juve Stabia. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Sassuolo è stato un punto molto bello della mia carriera. Mi allenava Di Francesco e abbiamo vinto un campionato di Serie B, ho bellissimi ricordi. Poi a Modena sono nate le mie figlie, a Pasqua sono venute a trovarmi e si stabiliranno qui con me la prossima stagione. Al Milan ho cominciato a 9 anni fino a esordire a 19 anni in prima squadra. Per me è stato come fare l’Università. Ho avuto allenatori come Franco Baresi, Tassotti e Ancellotti. Anni che mi sono serviti per confermarmi anche in serie A ad Empoli, E ora che ho 31 anni cerco di passare i miei consigli ai più giovani.

Con Caserta mi trovo benissimo, è un rapporto semplice. Spesso abbiamo anche giocato contro. Lui è molto preparato come allenatore. I suoi allenamenti sono molto intensi, i risultati si stanno vedendo. Non mi sono mai allenato su un campo in sintetico ma mi sto abituando. A Prato era un ambiente molto familiare, qui è la mia prima esperienza al sud. Il calcio qui è molto sentito e mi da tanti stimoli. Con la Juve Stabia faremo di tutto per andare nei playoff.

Contro il Cosenza è stato un incidente di percorso. Abbiamo un pò abbassato la guardia e non possiamo permettercelo. Il campionato più difficile è il girone C perchè c’è molta competizione ed equilibrio. Speriamo di arrivare quarti in clasifica a fine stagione, è il nostro obiettivo vero ora dopo aver fermato il Lecce e aver fatto grandi risultati anche con altre squadre.

Il nostro obiettivo è anche riportare più gente allo stadio. Quando ero a Sassuolo, contro la Juve c’era Tevez che era praticamente immarcabile. Invece con l’Empoli mi ricordo Cavani, Amauri. Quando ho giocato contro l’Inter ho dovuto marcare giocatori come Materazzi, Vieira, Crespo e molti altri.

All’inizio della mia carriera avevano sbagliato il mio cognome mettendo una t in più, poi mio zio ha fatto modificare all’anagrafe il mio cognome facendo togliere una t. Da Marzoratti a Marzorati.

Ora sto molto bene fisicamente ma al top della forma spero di arrivarci a maggio. L’importante è arrivare alla fine con ancora un pò di benzina. Catania mi ha sempre portato bene ma anche male anche se lì non ho mai vinto. Speriamo di sfatare questo tabù.

Il mio esordio in Milan-Palermo è stata un’emozione unica. Avevo un professore a cui ho detto che avrei esordito e in classe mi hanno fatto uno striscione con le bombolette. Nonostante i 40.000 dello stadio, mi fece giocare Ancelotti per 70 minuti ed è stato molto emozionante. Mi vengono i brividi addosso solo a pensarci.

In Serie B mi sono piaciuti molto Immobile, Insigne e Verratti da avversari. Mi ricordo quella stagione Zeman col Pescara meritò il primo posto. La Juve Stabia per me è stato sempre un campo difficilissimo. Solo una volta abbiamo vinto col Sassuolo. Ho un altro anno di contratto e spero veramente di fare bene.

Quando è morto Davide Astori, ero in chiesa e non ci credevo. Mi ha avvisato mia mamma. Eravamo molto amici fin dai tempi del Milan. Sono stato anche ai suoi funerali. Anche a Cagliari eravamo tra quelli non sposati. Conoscevo bene anche i suoi genitori. Ora diventa un esempio per quello che stava diventando nella Fiorentina e anche nella Nazionale.

Mi piacerebbe fare l’allenatore tra 5-6 anni, magari allenando i bambini. Ho un ottimo ricordo dei miei allenatori quando avevo 6-8 anni e vorrei fare lo stesso.

Fuori dal campo di gioco, sto spesso in famiglia. Ho due bambini, un maschio di tre anni e una femmina di 5 anni, insieme sono una bomba atomica. Al momento stanno ad Empoli ma dalla prossima stagione dovrò cercare casa per farli venire a Castellammare. Si sono trovati bene quando sono venuti a trovarmi qui. A loro piace soprattutto il mare.

I miei difetti? Sono un pò introverso, superficiale e dico qualche bugia. Tra i miei pregi quello di tramettere serenità, altruismo. Nel tempo libero leggo tanto ma faccio qualche passeggiata con i compagni. Vedo qualche serie tv e molto calcio in televisione. Mio padre mi ha sempre seguito e ancora oggi segue tutte le mie partite sia pure in televisione. Il mio hobby preferito è andare in bici sin da quando ero in Toscana al Prato. Il mio piatto preferito è l’anatra all’arancia che mi cucina spesso mia suocera. Anche la pastiera napoletana mi ha colpito molto. Preferisco il dolce al salato. Il mio numero preferito è il 6 anche se ho spesso cambiato numero di maglia. Il mio idolo era Franco Baresi. Come difensore di adesso mi piace Chiellini, molto cattivo e determinato sull’uomo. Ne nascono sempre con caratteristiche diverse rispetto a lui. Sono tifoso del Milan da sempre. Se non avessi fatto il calciatore non so cosa avrei fatto. A scuola ero sempre distratto e mi accontentavo del sei in pagella. Il mio sogno nel cassetto è di essere un ottimo padre e dare dei valori ai miei figli come hanno fatto i miei genitori con me. Calcisticamente il sogno è lasciare il segno in ogni squadra in cui vado. Spero di dare il massimo alla Juve Stabia. Nel finale di stagione – conclude Marzorati – dobbiamo pungere tutte le squadre e coltivare il nostro sogno fino ai playoff”.