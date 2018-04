Beoni contro l’Udinese cerca il 5 risultato utile consecutivo.

Domani alle 11.00 contro l’Udinese, il Napoli Primavera ha un’altra importante sfida salvezza. Gli azzurrini hanno inanellato una striscia di 4 risultati utili consecutivi ( 2 vittorie, contro Torino e Chievo e 2 pari, contro Sampdoria e Genoa), che l’hanno portato ad essere in una tranquilla posizione di classifica. Attualmente il Sassuolo occupa l’ultimo disponibile per i play-out salvezza ed il Napoli ha 4 punti di vantaggio. Anche l’Udinese non è in una posizione di classifica tranquilla; infatti ha 21 punti (frutti di 6 vittorie, 3 pari e 8 sconfitte), uno solo di vantaggio sul Napoli; perciò in caso di vittoria gli azzurrini potrebbero sopravanzare i bianconeri nella generale.

Nell’ultimo turno di campionato l’Udinese si è imposta per 2-0 in casa della Lazio e per quanto riguarda l’andamento in casa è al quanto positivo; infatti su 8 gare ha ottenuto 1 vittoria, 3 pari e 4 sconfitte. l’Udinese è allenata da Giulio Giacomin, che schiera la sua squadra con il 4-4-1-1, il capitano è Simone Brunetti, centrocampista centrale classe 99 mente il capocannoniere è Jaadi, l’attaccante 21enne è stato spesso aggregato con la Primavera con cui ha segnato già 5 reti.

Per quanto riguarda la formazione, l’Udinese dovrebbe schierare in porta Manuel Gasparini (classe 2001), difesa a 4 con Andrea Donadello (a destra), al centro il duo composto dal napoletano Aldo Caiazza e lo slovacco Filip Vaško ed infine a sinistra Filippo Paoluzzi. A centrocampo ci saranno al centro Simone Brunetti e Mattia Samotti, mentre sugli esterni si muoveranno il bosniaco Mak Varesanovic (a destra) e il ceco Jan Kubala (a sinistra). In attacco giocherà Nicolás Garmendia, a supporto della prima punta Franck Alain Djoulou Zohoki (che giocherà se non dovesse essere convocato Nabil Jaadi).

Per quanto riguarda il Napoli, Beoni vuole allungare la sua striscia positiva e cercare di mettere punti di distacco dalla zona play-out. Il Napoli non è uscito molto rafforzato dalla campagna acquisti di gennaio, alla corte di Beoni sono ritornati dal prestito i fuori quota Acunzo e D’Ignazio e sono stati presi Zanoli (dagli amici del Carpi classe 2000) e Vecchione (della Juve Stabia ma in prestito al Campobasso in B).

Per quanto riguarda la formazione, Leandrinho è out a causa del riacutizzarsi dell’infortunio e vedremo chi tra Acunzo, Otranto, D’Ignazio, Schiavi e Delly sarà messo fuori squadra a causa del regolamento dei fuori quota.

Ricordiamo che Beoni può convocare solo 3 fuori quota e vedremo chi tra questi sarà escluso a questo giro.

Probabilmente saranno esclusi due tra Delly, D’Ignazio e Schiavi, con Acunzo, che potrebbe partire dalla panchina, mentre vedremo se il tecnico deciderà di portare almeno in panchina i nuovi acquisti: Zanoli e Vecchione.

Per quanto riguarda l’11 titolare, Beoni dovrebbe schierare il 4-3-3; poiché a causa delle tante assenze in attacco (Palmieri influenzato, Leandrinho e Russo infortunati) ha i giocatori contanti. La formazione dovrebbe essere composto da Schaeper in porta, difesa a 4 con Schiavi a destra, Esposito al centro con Senese e Scarf a sinistra. A centrocampo il duo Otranto-Basit giocherà avanti alla difesa, mentre dietro la punta (Palmieri) giocheranno Zerbin (a sinistra), Gaetano (al centro) e Mezzoni (a destra).

La gara di andata l’Udinese si impose in casa del Napoli per 5-2.