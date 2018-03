Sarri alla stampa: “Romperemo le scatole fino alla fine del campionato”

Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al “Meazza” di Milano al termine di Inter-Napoli: tutte le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa al termine di inter-Napoli. le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “La nostra squadra ha più qualità di palleggio a sinistra e sfruttiamo più la fascia sinistra. Spesso ci dicono che è un grande pregio, poi le gare si pareggiano e ce lo fanno passare come difetto. La squadra stasera ha fatto una grandissima prestazione soprattutto a livello difensivo. Non abbiamo mai concesso niente all’Inter. Nel secondo tempo abbiamo anche fatto bene in attacco e abbiamo solo sbagliato due rigori in movimento. Venire a Milano con l’Inter a fare 0-0 con grande determinazione e vedere i giornalisti napoletani che non sono contenti, è motivo di grande orgoglio per me. Se siamo diventati una squadra che ha responsabilità di vittoria finale vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante. Abbiamo fatto una gara di grande applicazione difensiva perchè ero arrabbiatissimo per gli errori fatti con la Roma. Fino alla fine dovremo fare il nostro 101% ma nessuno ci potrà imputare responsabilità di primato. Noi abbiamo il merito di aver tenuto aperto l’unico campionato ancora aperto in Europa. Se il nostro campionato non è finito il merito è del Napoli. Cercheremo di rompere le scatole fino alla fine. Noi non abbiamo perso entusiasmo e la risposta stasera è stata di ottimo livello.

Nel finale avevamo il predominio territoriale ma l’Inter ripartiva molto bene ed è una squadra che lo sa fare bene e per questo non ho rischiato le 4 punte nel finale. Della prestazione sono ampiamente soddisfatto ma non c’è delusione per il fatto che la Juve è da 7 anni in testa alla classifica. Non abbiamo l’obbligo di vincere e c’è ancora lo scontro diretto. Di sicuro romperemo le scatole fino alla fine del campionato”.