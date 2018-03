“Quadri” Inter-Napoli: il migliore e il peggiore azzurro secondo la Redazione

Col pareggio di Milano si assottigliano le speranze di scudetto per il Napoli, che adesso si ritrova al secondo posto e con la Juve che può allungare nel recupero di mercoledì. Alcuni Redattori di NapoliSoccer.NET come di consueto hanno rilasciato i propri giudizi sul migliore e il peggiore azzurro sceso in campo questa sera.

Il Migliore: Jorginho – “Asfissiato dal centrocampo interista, deve svariare fin sulle fasce laterali per trovare palloni giocabili. Nella seconda metà del primo tempo finisce a fare quasi il trequartista, al centro della ripresa è l’unico a verticalizzare nell’unico momento di calo dell’Inter. Gioca una quantità di palloni impressionanti ed è il più preciso in una serata in cui molti sbagliano la misura del passaggio”.

Il Peggiore: Mertens – “L’attaccante non si vede praticamente per tutta la gara, si trova sempre un passo avanti o indietro rispetto ai passaggi dei compagni, e pur sfiacchendosi in pressing sembra aver perso incisività nelle ultime due gare. Il cambio finale – pur con Milik che non sembra ancora poter dare un grande contributo – sembra addirittura tardivo”. (Alberto Francesco Sanci)

Il Migliore: Jorginho – “Seppur marcato a vista riesce a far viaggiare la palla ed a dirigere la manovra azzurra. Bravo anche nelle coperture difensive”.

Il Peggiore: Callejon – “Non è dinamico come suo solito e sembra avulso dal gioco mantenendo un atteggiamento fin troppo difensivo. Attacca poco la profondità e sempre con poca convinzione”. (Giovanni D’Oriano)

Il Migliore: Allan – “In una gara in cui le due squadra si studiano tatticamente soprattutto nel primo tempo, è difficilissimo trovare un migliore ed un peggiore. Per intensità e quantità è stato il calciatore più attivo del Napoli: recupera una serie infinita di palloni e si propone spesso anche in fase offensiva smistando tanti palloni per i compagni e cercando spesso l’azione personale, senza tuttavia riuscire a sfondare”.

Il Peggiore: Hamsik – “Il capitano azzurro si vede poco e non riesce ad incidere come dovrebbe”. (Vincenzo Capano)

Il Migliore: Jorginho – “Sempre pressato e a volte anche raddoppiato, il regista azzurro è riuscito comunque a ritagliarsi il suo spazio in campo per giocare una quantità industriale di palloni. Sul finire di gara è riuscito anche a bloccare una ripartenza avversaria”.

Il Peggiore: Callejon – “Praticamente avulso alla manovra, questa sera è sembrato svogliato e Hysaj si è sobbarcato anche la fase offensiva al suo posto”. (Patrizio Annunziata)