Spalletti alla stampa: “Il Napoli ha più qualità di noi, la nostra non è mai venuta fuori”

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, è Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter-Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.net: “Da uno a dieci sono soddisfatto dieci della mia squadra. Sono stati dentro la partita quasi sempre. A noi serve vincere le gare per arrivare in Champions. Bisogna fare ottime prestazioni e riuscire ad andare al di là del pareggio. Il Napoli ha più qualità di noi ed è bravo a giocare negli spazi. In questa fase abbiamo quasi sempre riperso palla contro il Napoli e non abbiamo portato in fondo il tentativo di andare a sorprendere gli avversari. Ho tentato di far tirare fuori la qualità ai miei giocatori. Abbiamo giocato molte partite e la nostra qualità non è mai venuta fuori. Ci siamo liberati alcune volte bene ma non abbiamo sfruttato bene le occasioni. Ma la prestazione c’è stata. Non siamo stati asfaltati, hanno tirato solo due volte in porta stasera.

Non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio anche quando abbiamo fatto buone prestazioni. Se vado a confrontare le nostre giocate con quelle del Napoli, devo dire che loro hanno qualità, noi no. Qualche volta siamo andati bene in velocità ma è troppo poco. Il Napoli ti costringe a buttare palla. Per cui dico che forse non abbiamo tutta quella qualità di cui si parla. Bisogna tirare fuori più qualità perchè questa non basta. Poi forse sarà anche colpa dell’allenatore e ci sta anche questo. Il Napoli ha esibito qualità ma noi no. Anche se fosse andato dentro il palo di Skriniar, avremmo vinto ma senza mostrare qualità. Ci siamo quasi sempre comportati da squadra compatta ma siamo mancati in qualità. Candreva può dire quello che gli pare”.