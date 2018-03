Koulibaly: “Tutto ancora aperto il discorso scudetto”

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Inter-Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Non possiamo avere rimorsi per non aver vinto. Abbiamo giocato contro due squadre forti e ci dispiace non aver vinto. Sulle due partite abbiamo fatto ottime prestazioni ma non abbiamo ottenuto l’intera posta in palio. Dobbiamo guardare solo al nostro cammino senza pensare agli altri. Dobbiamo guardare avanti e pensare in positivo. E’ tutto ancora aperto il discorso scudetto ma dobbiamo continuare a vincere e fare belle prestazioni senza abbassare la testa. Non abbiamo vinto queste due partite ma già la prossima col genoa sarà importantissimo vincerla”.