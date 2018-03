Sarri: “Soddisfatto della prestazione del Napoli. Se la Juve le vince tutte ci sarà solo da applaudire”

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Inter-Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo trovato una squadra forte in una buona serata e non è mai facile vincere a San Siro. Non era scontato vincere contro l’Inter. Nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di rigori in movimento non sfruttati, ma è stata una buona gara da un punto di vista dell’attenzione e dell’applicazione. Se la Juve le vince tutte ci sarà solo da applaudire. Non siamo sicuramente la squadra e la società più ricca del campionato. Noi crediamo che abbiamo la possibilità di fare del nostro meglio. Stasera abbiamo sbagliato poco davanti soprattutto nel secondo tempo. Con la Roma c’è stato qualche episodio di egoismo degli attaccanti ma stasera molto di meno. Ghoulam? Mario Rui sta facendo molto bene a livello di palleggio. Chiaro che a livello di gamba e di forza fisica e di profondità Ghoulam ci manchi moltissimo. Nel momento che si è fatto male, Ghoulam era tra i primi due o tre terzini d’Europa. Ma Mario Rui non sta facendo male. Insigne ha messo la fuori la palla più importante della serata ma sta facendo una grande stagione e quindi stop. Se quella di stasera sembra una squadra che ha mollato non sono per niente d’accordo. Stasera grande prestazione contro una grande squadra che a luglio davano tutti davanti a noi”.