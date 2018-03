Spalletti: “Buona gara per noi sotto l’aspetto tattico. Ma il Napoli ha più qualità dell’Inter”

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Inter-Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “E’ stata una buona partita da parte nostra sotto l’aspetto tattico e delle intenzioni. E’ chiaro che loro hanno fatto meglio di noi perchè hanno più qualità e questo metodo sarriano che è da esempio in Serie A. Noi siamo stati bravi a mordere e in altri momenti ad attendere. Quando abbiamo riconquistato palla, abbiamo sfruttato bene alcune occasioni, in altri casi solo a metà. Ma va bene così. In alcuni momenti abbiamo la continuità e la faccia tosta di esserci con l’atteggiamento buono, in altri momenti subiamo e questo non mi piace. In alcuni momento siamo tornati indietro in questo periodo e questo non va bene. Cancelo sa giocare da tutte due le parti, lui usa benissimo il destro e il sinistro. Ha una facilità di calcio da trequartista. Poi abbiamo cercato di giocare un pò tra le linee e Perisic e andato a giocare più vicino a Icardi. Ma qualità esibita molto poca. Noi abbiamo fatto un pessimo periodo ma non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio perchè non abbiamo tutta quella qualità di cui si parla. Il Napoli ha tanta qualità”.