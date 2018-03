Inter-Napoli: 0-0. Si complica la corsa al sogno scudetto

Il posticipo della 28° giornata di Serie A si è concluso con un pareggio senza reti e per gli azzurri si complica la corsa allo scudetto, Inter-Napoli: 0-0

Inter-Napoli: 0-0 e così dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Roma, gli azzurri raccolgono 1 solo punto in due giornate.

A differenza della Juventus che ne ha raccolti 6 e questo basta per capire come da stasera la corsa a quel sogno chiamato scudetto si complica maledettamente per la squadra di Sarri.

Quello contro l’Inter è stato un pareggio giusto quanto noioso, dove le due squadre non sono riuscite a trovare lo spunto vincente.

Tanto pressing, squadre cortissime ed errori anche banali nei passaggi proprio perchè chi ha avuto palla non è mai stato lasciato libero di ragionare.

Ci si sarebbe aspettato un Napoli molto più cattivo per dimenticare in fretta la sconfitta subita con la Roma ed invece gli azzurri si sono lasciati imbrigliare dalla ragnatela interista.

Pochissime le occasioni da rete de segnalare e la più ghiotta l’ha avuta proprio l’Inter, che ha colpito il palo con Skriniar di testa al 48′.

Gli azzurri invece sono andati vicini al vantaggio al 67′ con Insigne, che davanti ad Handanovic da buonissima posizione ha cercato la soluzione più difficile e cioè un pallonetto che si è spento oltre la traversa.

Male tutti gli attaccanti partenopei, che sono sembrati spenti soprattutto mentalmente, mentre bene ha retto la difesa.

Inutile girarci intorno, per il Napoli questo pareggio vale una sconfitta, perchè ha perso la vetta della classifica e la Juve deve anche recuperare una gara.

Adesso la rincorsa a quel magnifico sogno chiamato scudetto non dipende più solo dai ragazzi di Sarri, perchè se la squadra di Allegri dovesse vincere nel recupero contro l’Atalanta, non servirebbe nemmeno vincere nello scontro diretto per ritornare primi.

Quindi da ora in poi si deve sperare in un passo falso dei bianconeri, ma si ben conosce la fame della Juventus che non lascia nulla per strada.

Va comunque dato merito ai ragazzi di Sarri di tenere ancora vivo il campionato e per il gioco che riesce a produrre e adesso parlare della rosa risicata non è il momento adatto.

Tempo al tempo Caro Presidente………….!!!!!!!!!!

Patrizio Annunziata