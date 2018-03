Insigne: “Ci è mancato solo il gol e un pò di cattiveria sotto porta. Lotteremo fino alla fine”

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Inter-Napoli, terminata col punteggio di 0-0. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Oggi ci è mancato solo il gol. Grande prestazione oggi ma ci è mancata solo la segnatura e soprattutto un pò di cattiveria sotto porta. Noi siamo pronti a combattere ancora. Pensiamo solo a noi stessi e non guardiamo agli altri, queste cose ce le dicono gli altri per metterci pressione. Finché non sarà matematico che non possiamo vincere lo scudetto, ce la metteremo tutta fino alla fine. Sono sereno, è un periodo così ma l’importante è restare concentrati sull’obiettivo. Milik è un grande professionista e cercherà di dare il suo grande contributo in questa fase finale del campionato”.