Inter – Napoli 0-0. Le Pagelle di NapoliSoccer.NET: Al Meazza si infrangono i sogni azzurri

Buon primo tempo al Meazza degli azzurri, pur tirando pochissimo in porta, nella ripresa la testa dei giocatori rimane negli spogliatoi e l’Inter ha buon gioco mettendo perfino paura alla retroguardia azzurra. I numeri dicono che per vincere le partite bisogna tirare e soprattutto centrare la rete. Stasera 9 tiri di cui uno solo nello specchio.

Reina: 6 – In quel Meazza che potrebbe essere il suo prossimo stadio, il portiere azzurro parte male con una leggerezza nei primi minuti di gioco. Poi trova sicurezza e difende bene la rete.

Hysaj: 5 – Mai in partita. Uno svogliato Perisic, fischiato ripetutamente dal pubblico, lo mette spesso in difficoltà. Sì, è vero, un paio di buone chiusure le ha pure fatte, ma sbaglia appoggi facili e spesso non fa la scelta più sensata, come nei primi minuti del primo tempo quando carica, come un torello tre avversari invece di scaricare su Allan

Albiol: 6 – Icardi non è mai un vero pericolo perché servito poco e male e sempre molto, troppo lontano dall’area. Eppure non sembra sereno.

Koulibaly: 6 – Albiol doveva fermare lo spauracchio Icardi. Lui aiuta ad annullare il capitano nerazzurro senza troppe difficoltà e aiuta jorginho nelle fasi di transizione della palla. Chiude con 148 passaggi e una efficienza del 94,6%. Su una chiusura in affanno fa tremare Reina rischiando l’autogoal ma poi si rifà con una serie di interventi precisi

Rui: 6 – Dopo il disastro con la Roma torna a giocare una gara positiva. Candreva lo mette spesso in difficoltà ma in un modo o l’altro riesce sempre a prendergli il tempo. Partecipa meno del solito alla fase offensiva

Allan: 5,5 – Parte molto bene e opera da guastatore in mezzo alle linee di passaggio avversario. Cala pesantemente nella ripresa quando sembra in debito di ossigeno più che di adrenalina. Dall’89’ Rog: SV

Jorginho: 6,5 – Ha di fronte Rafinha e nel finale Valero. Rafinha non gli concede spazi che però il regista azzurro riesce comunque a procurarsi. Chiude con 122 passaggi e il 92,6% di efficienza

Hamsik: 5 – Stasera il capitano si è visto poco al Meazza. A parte il consueto aiuto a Jorginho nell’amministrazione del gioco, per il resto 90 passaggi con una efficienza del 92%. Un tiro velleitario e poco altro. Siamo abituati a ben altre prestazioni dal giocatore slovacco. Dal 71′ Zielinski: 5,5 – Ci prova, per carità. Entra nel momento di maggior pressione dell’Inter e prova a mettere a disposizione del gruppo la sua maggiore fisicità rispetto ad Hamsik. Un po’ poco.

Callejon: 5 – Nel primo tempo il Napoli è padrone del campo, al Meazza. Però è un predominio sterile che genera pochissime azioni da goal. L’Inter è come un cane tenuto al guinzaglio, chiuso alla catena nei venti metri davanti alla porta di Handanovic e Callejon soffre la mancanza di spazi e la poca possibilità di verticalizzare. Nella ripresa, cala tutta la squadra e cala pure lui. Succede. Peccato sia successo stasera.

Mertens: 5,5 – Per vedere la palla è costretto a svariare, un po’ a sinistra un po’ indietro, finendo sempre in una delle trappole che Spalletti ha preparato per lui. In sostanza non vede mai la porta e tocca solo una cinquantina di palloni servendone 37. Dall’87’ Milik – SV forse, chissà, poteva valere la pena farlo entrare un po’ prima.

Insigne: 6 – Tocca 96 palloni, 73 passaggi, con una efficienza del 83,6%. Serve assist a destra e a manca che nessuno riesce a capitalizzare e… una delle poche volte che sfugge a Skriniar mette la palla alta con un pallonetto che meriterebbe qualche spiegazione.