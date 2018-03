Caserta alla stampa: “Pensiamo a gara dopo gara. La gara di Rende ci potrà dare grandi segnali”

Caserta, tecnico della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa al termina della gara contro l’Akragas terminata con un roboante 7-0: tutte le sue dichiarazioni

Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Juve Stabia-Akragas terminata col punteggio di 7-0 per le vespe di Castellammare. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate dall’inviato di Napolisoccer.Net al “Menti”, Natale Giusti: “Sono contento, quando fai una bella gara coronata da un risultato 7-0 che non si vede tutti i giorni ti fa molto bene. Ma questo grazie all’atteggiamento dei giocatori. Le ultime cinque gare l’Akragas aveva vinto sempre di misura senza meritare di perdere. I ragazzi hanno approcciato bene la gara dal primo all’ultimo minuto. Hanno voluto fortemente le vittoria e hanno meritato la vittoria. Mi aspetto ora una bella partita a Rende. Mi aspetto la matematica per la salvezza ma guardiamo avanti partita dopo partita. Ora è un momento positivo ma non dobbiamo guardare la classifica.

Inizio a pensare alla prossima partita contro il Rende che oggi ha perso a Pagani ma sta facendo un ottimo campionato. Pensiamo a gara dopo gara e poi tireremo le somme. Le difficoltà ci sono state anche oggi nel fare la formazione ma c’è una settimana di lavoro e mi piace guardare e valutare anche il lavoro della settimana. Dopo Canotto anche Simeri non si dovrà adagiare per la tripletta. Stanotte ha avuto la febbre Bacci ma confesso che oggi avrebbe giocato Bacci. Il titolare è Branduani ma anche Bacci ha fatto grandi cose. Le due giornate di squalifica mi hanno fatto capire che anche Bacci è un portiere di prospettiva. Ha fatto due gare in cui ha dato sicurezza alla squadra. E sono sicuro che Branduani avrebbe accettato di far giocare Bacci. Sarebbe stato un segnale anche per chi gioca meno che se chi viene chiamato in causa fa bene, merita di giocare. Fermo restando che il titolare è Branduani. Vicente è un giocatore importante che ti da qualità, quantità, personalità. Gli manca qualcosa magari nelle palle alte ma è un giocatore che ti da tanto. Oggi dopo 20 minuti non riuscivamo a trovare sbocchi e siamo passati al 4-2-3-1 alzando Mastalli e abbiamo trovato gol e abbiamo fatto benissimo.

E’ un momento sicuramente positivo ma io non faccio tabelle. Penso solo al Rende, se vai a fare risultato a Rende acquisisci coscienza che puoi stare nelle prime posizioni fino alla fine. La gara di Rende ci può dare grandi segnali. Dopo Lecce è subentrato nei ragazzi la consapevolezza di poter fare bene fino alla fine del campionato. Pensiamo a lavorare gara dopo gara. Dedico la vittoria alle mie figlie e a mia moglie, è una vittoria storica questo 7-0 ed è il giusto premio a 4 donne che mi sopportano”.