Simeri: “Tripletta dedicata a Canotto, alla mia famiglia e alla città di Castellammare”

L’attaccante della Juve Stabia, Simone Simeri, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Juve Stabia-Akragas. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate dall’inviato al “Menti” di Napolisoccer.Net, Natale Giusti: “L’Akragas l’abbiamo affrontato nel modo giusto. Il mister ci aveva detto che era la gara più difficile contro una squadra già spacciata. Ma l’abbiamo affrontata con la mentalità giusta. Ricambio la dedica a Canotto. Con lui abbiamo un rapporto che va al di là del calcio. Ricambio le dedica a lui e alla mia famiglia e alla città che mi è stata sempre più vicina anche nel momento difficile. Sono contento per la tripletta, per la doppia cifra raggiunta da me e per la vittoria importante di oggi. Arrivare in doppia cifra è per me importante come per qualsiasi altro attaccante. Non mi fermo qui. Arrivati all’obiettivo salvezza non ci fermiamo e pensiamo all’obiettivo playoff. Il gol più bello è quello di Strefezza, mi ha ricordato i gol di Mertens del Napoli. Un attaccante vuole sempre giocare e fare gol. Sono entrato con la rabbia giusta e ho cercato di fare gol e di contribuire alla vittoria. Un’altra tripletta l’avevo fatta a Potenza tra i dilettanti. Tra i professionisti è la prima tripletta quella di oggi”.