Di Napoli: “Abbiamo fatto una grande figuraccia”

L’allenatore dell’Akragas, Raffaele Di Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Juve Stabia-Akragas, terminata con la vittoria delle vespe di Castellammare per 7-0. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate dall’inviato al “Romeo Menti”, Natale Giusti di Napolisoccer.Net: “Abbiamo fatto una grande figura di merda (testuale – ndr -). Io sono a capo di tutto, mi prendo le mie responsabilità e i giocatori le loro. Dopo una figuraccia di questo tipo bisogna metterci la faccia. Il mio pensiero va ai tifosi che non si meritano tali figuracce. Abbiamo sbagliato tutto e facciamo tesoro di questa lezione. Onore alla Juve Stabia perché ha cercato il gol fino alla fine. Abbiamo onorato il campionato contro tutte. Anche contro il Lecce. Nei primi 20-25 minuti abbiamo tenuto botta con alcune occasioni importanti ma poi ci siamo sciolti come la neve al sole soprattutto dopo il secondo gol. La situazione societaria non ha influito. Io penso solo alla squadra, tutto il resto sarebbe troppo semplice come scusa. Bisogna andare avanti, la vita ci insegna che ci sono cose più importanti. Bisogna ripartire, la vita va avanti, più giù di così non possiamo fare. Dobbiamo riordinarci un attimino e mettere in campo gente che abbia delle motivazioni in questo finale di campionato. Oggi sono molto scoraggiato ma spero di riprendermi presto a partire dalle prossime gare”.