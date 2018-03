San Giorgio-Giugliano: 0-0. I sogni dei Tigrotti si spengono sul palo

Al Paudice di San Giorgio Cremano partita senza reti ma di certo non noiosa quella tra due squadre a pari punti, San Giorgio-Giugliano: 0-0

San Giorgio-Giugliano: 0-0 e rammarico per la compagine giuglianese, che ha allungato la serie positiva di risultati, ma che si porta dietro qualche recriminazione.

La squadra di Gargiulo si è trovata a dover affrontare la gara con due defezioni importantissime dell’ultim’ora, quelle di Pianese e di Navarra.

L’attaccante che era in grande forma era già in bilico alla vigilia per un trauma contusivo alla schiena e dopo il provino a ridosso della gara ha dovuto alzare bandiera bianca.

Navarra, l’esperto portiere, è stato colpito nella notte da un forte attacco influenzale che non gli ha permesso di essere della gara.

Queste due assenze hanno dato la possibilità al giovane Coppola di ritornare dai pali e a Damiano di esordire da titolare con la maglia gialloblù.

Il portiere è stato protagonista di una grandissima parata di puro istinto con i piedi al 53′, ribattendo un tiro da distanza ravvicinatissima di Muro.

Protagonista anche nel primo tempo con un’uscita bassa tempestiva al 18′, sventando una situazione difficile.

Discorso diverso per Damiano che nonostante l’impegno ha fatto rimpiangere Pianese, che è uno dei calciatori quasi impossibili da sostituire.

Il San Giorgio senza lo squalificato Ciro Esposito, ha lasciato in panchina il bomber Ioio.

La prima frazione di gioco è trascorsa in modo molto noiosa, forse anche a causa di un caldo inaspettato.

Le due squadre si sono annullate a vicenda e l’unica vera occasione da rete è capitata al Giugliano all’8′ con il giovane e sempre più promettente D’Angelo, ma la sua conclusione è stata deviata in angolo con le dita da Capece.

Molto più interessante e nervosa la ripresa cominciata subito con il San Giorgio vicino al vantaggio, ma il tiro di Minicone ha solo sfiorato l’incrocio dei pali.

La gara molto bloccata ha avuto una prima svolta al 64′ quando è stato espulso il granata De Martino per un brutto fallo su Bacio Terracino.

Bacio Terracino è stato il catalizzatore del gioco offensivo dei Tigrotti, ma quest’oggi nemmeno lui è riuscito a trovare il guizzo vincente.

Gargiulo al 75′ ha deciso di dare maggiore sostanza all’attacco inserendo Tarallo per l’evanescente Damiano.

Proprio Tarallo ha avuto la più ghiotta palla gol dell’intera gara. Bacio Terracino lo ha pescato in profondità, il bomber ha lasciato partire un diagonale potente e preciso, che però si è stampato sul palo.

Il San Giorgio si è visto annullare due reti per fuorigioco (netti) e sono saltati i nervi ai padroni di casa, che hanno subito la seconda espulsione affibbiata a Minicone al minuto 83.

I Tigrotti hanno cercato in doppia superiorità numerica di arrivare al quarto successo di fila, ma ha creato una sola occasione degna di note.

Ancora D’Angelo protagonista con un tiro deviato in angolo da un difensore a tempo quasi scaduto.

Il rammarico per la compagine giuglianese resta, perchè ha avuto la possibilità di giocare in superiorità numerica per molti minuti, ma non ha saputo sfruttare la situazione favorevole.

Resta comunque la consapevolezza, che la squadra ormai domina su ogni campo e non teme nessun avversario e questo in chiave futura è un ottimo segnale. #VamosTigrotti

Patrizio Annunziata