Juve Stabia-Akragas 7-0. Vespe travolgenti che dominano la gara: tripletta di Simeri

La Juve Stabia domina l’Akragas con un punteggio ultra tennistico. 7-0 e vespe sempre più in zona playoff: domenica scontro importantissimo a Rende

Juve Stabia e Akragas in campo al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia alle ore 14:30 con esigenze di classifica molto diverse fra loro. Le vespe di Caserta e Ferrara reduci da due vittorie consecutive e alla ricerca della terza per proseguire nella marcia di avvicinamento ai playoff promozione. L‘Akragas del tecnico Raffaele Di Napoli sempre più fanalino di coda, destinato all’ultimo posto in classifica e alla retrocessione diretta, e reduce dalla sconfitta interna contro la capolista Lecce.

JUVE STABIA (4-3-3) : Branduani; Nava, Bachini, Allievi, Crialese; Vicente, Viola, Mastalli; Canotto, Paponi, Strefezza.

Allenatore: sigg. Fabio Caserta – Ciro Ferrara

AKRAGAS (3-5-2) : Vono; Ioio, Danese, Mileto; Scrugli, Navas, Sanseverino, Zibert, Pastore; Dammacco, Camarà.

Allenatore: sig. Raffaele Di Napoli

Dopo il minuto di raccoglimento molto toccante per ricordare la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, la gara inizia con una Juve Stabia tutta protesa in attacco alla ricerca del gol per sboccare la gara. Caserta schiera in campo i suoi con il 4-3-3 con alcune importanti varianti tattiche sia in difesa che in attacco. In difesa, stante l’assenza di Marzorati, Bachini va ad occupare la posizione di centrale di destra ed Allievi quella di sinistra. A centrocampo Vicente va a fare il playmaker, con Viola a sinistra e Mastalli a destra. In attacco Paponi centrale, con la novità di Strefezza a destra e Canotto a sinistra.

Nei primi minuti di gioco le vespe si fanno vedere per ben tre volte molto pericolosamente in attacco. E’ prima Canotto ad incunearsi in area dalla sinistra ma il suo tiro viene ribattuto in angolo dall’ex Vono. Poco dopo Strefezza fa partire un bel tiro dal limite messo in angolo da una deviazione di un difensore avversario. Reagisce l’Akragas al 10° con un bel cross dalla sinistra su cui va di testa Dammacco, sfiorando la marcatura. L’azione più rilevante però è della Juve Stabia al 13° con Viola che a due passi da Vono non riesce a mettere in porta un bel cross dalla destra di un attivissimo Strefezza.

Le vespe passano al minuto 21. Da un fallo laterale battuto dalla sinistra da Crialese, palla a Canotto che trova Mastalli in area di rigore (perso da Sanseverino dell’Akragas) per la battuta a rete che vale il gol del vantaggio per la Juve Stabia.

Al 28° la Juve Stabia raddoppia: dalla sinistra un bel cross di Strefezza che sorvola la testa di tutti gli attaccanti delle vespe, la palla perviene a Canotto che fa un assist preziosissimo per Paponi che, con la porta incustodita in quanto Vono era a terra dopo l’uscita a vuoto, deposita in rete per il gol del 2-0. Akragas che palesa tutte le sua mancanze difensive e che fa sì che la gara sia un autentico monologo delle vespe gialloblù.

La Juve Stabia mette il sigillo definitivo sulla gara al 39° del primo tempo. Stavolta è il brasiliano Gabriel Strefezza dal vertice sinistro dell’area di rigore con un bel destro a giro a bucare la porta dell’incolpevole Vono. Un destro a giro di rara bellezza che sicuramente si candida alla palma del migliore gol della domenica non solo del girone C della Serie C.

Lo Stabia cala il poker al 43° con Luigi Canotto. Lancio dalla sinistra per Canotto che si presenta tutto solo davanti a Vono e lo scavalca con un cucchiaio che non lascia scampo al portiere dell’Akragas per il 4-0 della Juve Stabia.

La prima frazione di gioco si chiude con il parziale di 4-0 per la Juve Stabia che la dice tutta sull’autentico monologo a cui stanno assistendo gli spettatori (pochi per la verità) che sono presenti al “Menti” oggi pomeriggio. Vespe dominatrici in lungo e in largo della partita con tante nefandezze difensive dell’undici allenato da Di Napoli che fa solo da spettatore dell’autentico dominio gialloblù.

Ad inizio ripresa tre sostituzioni per in casa Akragas. Escono Scrugli, Navas e Sanseverino ed entrano Caternicchia, Carrotta (ex Juve Stabia) e Petrucci. Il canovaccio della gara comunque non cambia con le vespe di Caserta e Ferrara che dominano l’avversario e vanno vicini al quinto gol con Strefezza ben imbeccato da Canotto. Per le vespe all’8° della ripresa tripla sostituzione: entrano Simeri per Paponi, Matute per Viola e Redolfi per Bachini. Un minuto dopo, al minuto 9 del secondo tempo, arriva il quinto gol della Juve Stabia. Un lungo lancio dalle retrovie per Simeri che protegge bene la palla con la difesa dell’Akragas ancora una volta imbarazzante e non ha difficoltà ad insaccare per il 5-0 della Juve Stabia.

Simeri si ripete tre minuti dopo e mette in rete di testa a seguito di un’azione tambureggiante delle vespe in cui il portiere Vono non è immune da colpe per il 6-0 della Juve Stabia. Subito dopo nella Juve Stabia entra Calò ed esce Mastalli mentre per l’Akragas entrano Minacori per Camarà e Raucci per Ioio. L’ultima sostituzione per la Juve Stabia prevede l’ingresso in campo di D’Auria al posto di Strefezza, autore di un autentico eurogol nella prima frazione di gioco.

Il 7-0 ancora una volta di Simeri nel finale serve solo per gli almanacchi e la dice tutta sul dominio gialloblù e sull’assoluta pochezza dell’Akragas, soprattutto in chiave difensiva. Juve Stabia attesa ora dalla trasferta di domenica prossima a Rende alle 16:30 per continuare la marcia alla ricerca della migliore posizione in zona playoff.