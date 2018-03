Inter-Napoli: formazioni ufficiali e ultimissime. Titolarissimi in campo per il Napoli

Il Napoli a Milano contro l’Inter per rialzare la testa e sperare ancora nello scudetto: le formazioni ufficiali. Titolarissimi ancora una volta in campo

Il Napoli dopo la brutta e pesante sconfitta contro la Roma che ne ha ridotto ma non annullato le possibilità scudetto, cerca il riscatto al “Meazza” di Milano contro l‘Inter di Spalletti, reduce dalla vittoria ottenuta a fatica contro il Benevento e dal rinvio del derby contro il Milan per la tragica notizia della morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina.

Nell’Inter di Luciano Spalletti c’è un solo dubbio di formazione. E’ corsa a tre tra Borja Valero, Rafinha e Brozovic per una maglia. Lo spagnolo, come affermato anche da Spalletti in conferenza stampa di vigilia della gara, non è al top in questo momento, ma se giocherà potrebbe uscire Gagliardini.

Nel Napoli di Maurizio Sarri, forte della media dei 2,30 gol in trasferta contro il 2,28 dei gol in casa, non dovrebbe esserci alcun dubbio di formazione. Giocano i titolarissimi: sembra improbabile che possa esserci qualche ballottaggio. Chiriches che ha fatto differenziato per tutta la settimana, non è stato neanche convocato ed è rimasto a Napoli.

La gara, che vedrà sugli spalti non meno di 8.000-9.000 tifosi azzurri provenienti dalla Campania ma anche da altre regioni del Nord e Centro Italia, sarà diretta dal sig. Daniele Orsato di Schio che sarà coadiuvato dai guardalinee Di Fiore e Manganelli, mentre il quarto uomo sarà il sig. Banti. Al VAR ci sarà Massa e il suo assistente sarà Giallatini.

A Milano, alle 20:45 al fischio d’inizio del sig. Orsato di Schio, il cielo sarà coperto con pioggia debole. La temperatura sarà di 9 gradi, percepita 8°, con il vento che soffierà alla velocità di 9 km/h. Il tasso di umidità sarà del 97%.

Di seguito le formazioni ufficiali con cui le due squadre scenderanno in campo agli ordini del sig. Orsato di Schio:

INTER (4-2-3-1) : Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Allenatore: sig. Luciano Spalletti

NAPOLI (4-3-3) : Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore: sig. Maurizio Sarri