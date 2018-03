Calciomercato: chi sarà il portiere che sostituirà Reina?

Il calciomercato è ancora chiuso, in questa settimana sono state ufficializzate le date della sessione estiva del 2018, in cui ci sono grandi novità; infatti l’apertura sarà prevista il 3 luglio e la chiusura sarà prevista il 18 agosto, un giorno prima della riapertura del campionato. Non solo le date del mercato, in questo periodo già si susseguono rumore e voci di possibili acquisti e cessioni.

Ad oggi il Napoli è alla ricerca di un portiere: Reina nella prossima stagione non sarà più il portiere della squadra azzurra e con molta probabilità andrà a difendere i pali della porta del Milan, ma bisognerà capire se farà da secondo a Donnarumma, oppure se il giovane portiere napoletano nel prossimo calciomercato lascerà Milano per approdare in qualche top club Europeo.

Il nome in cima alla lista del direttore Giuntoli è l’estremo difensore del Bayer Leverkusen Leno, che ha una clausola rescissoria di 25 milioni, ma la sensazione è che a 20 milioni si potrebbe chiudere. Il giocatore sembra intenzionato a sposare la causa azzurra e l’impressione è che in estate il matrimonio tra Leno e Napoli si possa consumare. Non solo Leno: la lista dei portiere a cui il Napoli è interessato è molto lunga, ma subito dopo l’estremo difensore tedesco c’è senza dubbio Perin. Anche per il portiere del Genoa l’interesse è molto forte ma bisognerà capire quali scelte farà la squadra azzurra: se si priverà anche di Luigi Sepe, e quindi avrà bisogno di due portieri, oppure se si priverà solo di Reina, e quindi servirà solo un portiere. Sempre per quanto riguarda il ruolo di portiere un altro nome forte è quello di Meret, il portiere classe ’97 quest’anno è al debutto in Serie A, è di proprietà dell’Udinese ma alla SPAL a suon di ottime prestazione si sta mettendo molto in evidenza.

Non solo la porta, il Napoli si sta muovendo anche a centrocampo, dove si intensificano le voci di un possibile arrivo nella prossima finestra di calciomercato di Torreira della Sampdoria. I rapporti tra i due club sono ottimi: un’eventuale trattativa tra i due club non dovrebbe trovare problemi. Vedremo se un eventuale arrivo di Torreira aprirà ad un eventuale addio di Jorginho oppure no.

In queste ore si è anche vociferato di un precontratto con Grimaldo ma ovviamente la notizia va presa con le pinze, mentre per Younes, la situazione è troppo oscura e complicata: impossibile entrare nel dettaglio, ora, sugli scenari futuri.

Non solo prima squadra: il mercato del Napoli si muove anche a livello giovanile, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto dirigenziale: il responsabile del settore giovanile Gianluca Grava potrebbe lasciare Napoli per trasferirsi alla Ternana. La società umbra, in cui Grava ha militato dal 98 al 2004, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e tra i papabili per sedere dietro la scrivania della squadra di Terni c’è anche il responsabile del settore giovanile del Napoli.