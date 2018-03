Bergomi analizza Inter-Napoli ai microfoni di NapoliSoccer.NET.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Beppe Bergomi, storica bandiera dell’Inter e commentatore di SKY Sport, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla nostra redazione, in cui ha parlato della gara Inter-Napoli. Di seguito l’intervista completa.

Inter-Napoli, che gara ci dobbiamo aspettare?

“Ci dobbiamo aspettare una gara come quella dell’andata, in cui l’Inter dovrà fare una difesa intelligente, aspettare e ripartire. Il Napoli farà la solita gara che non vado neppure a commentare. È l’Inter – dice Beppe Bergomi a NapoliSoccer.NET – che deve trovare le contromosse al Napoli e non viceversa”.

Cosa cambierà rispetto alla gara contro la Roma?

“Non cambia nulla rispetto alla gara contro la Roma: una partita non fa testo, il Napoli ha subito il contraccolpo dovuto al fatto che la Juventus ha segnato contro la Lazio allo scadere, e ha perso anche a causa degli episodi. A mio avviso – fa sapere conclude Beppe Bergomi a NapoliSoccer.NET – avrà il solito atteggiamento con molta attenzione alla fase difensiva come ha fatto durante tutto l’anno, e lo riproporrà”.

Quali contromisure adopererà Spalletti, che in carriera è sempre riuscito a mettere Sarri in difficoltà?

“L’anno scorso a Roma, Spalletti fece una difesa a 3 molto intelligente e credo che anche oggi la riproporrà. Al Napoli puoi concedere anche qualcosa sull’esterno, ma lo devi contenere e chiudere al centro: è qui che deve operare e fare bene come ha fatto all’andata. Non penso che Spalletti s’inventi qualcosa di diverso rispetto al solito. L’Inter di oggi è impaurita – continua Beppe Bergomi a NapoliSoccer.NET – non è più quella del girone di andata fa fatica a giocare a calcio però tutte le squadre quando giocano contro il Napoli hanno degli stimoli importanti”.

Come il Napoli cercherà di mettere l’Inter in difficoltà?

“L’Inter deve temere la combinazioni del Napoli, le giocate in velocità e rapidità, ma soprattutto non deve perdere palla in uscita; poiché quando perdi palla in uscita contro il Napoli sei morto. L’Inter deve fare grande attenzione e deve palleggiare; dato che se non tenti di palleggiare, quando giochi contro gli azzurri non vedi mai la palla. Il Napoli – aggiunge Beppe Bergomi a NapoliSoccer.NET – cercherà di mettere in difficoltà l’Inter pressando alto, cercando di rubare palla nella metà campo avversaria e con le combinazioni strette, e con gli inserimenti senza palla”.

È un caso che il Napoli soffra le partite in casa contro le grandi?

“Può essere un caso: analizzando i pari e le sconfitte del Napoli, gli azzurri hanno perso contro le squadre che hanno fisicità, che chiudono tutti gli spazi e cercano di fare un palleggio che cerca di portare solo al possesso palla. Il Napoli – conclude Beppe Bergomi a NapoliSoccer.NET – va in difficoltà contro le squadre fisiche, che sia in casa o fuori”.