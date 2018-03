Numeri & curiosità di Inter – Napoli

Sarà Inter – Napoli, in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Meazza, il posticipo serale della 28^ giornata di campionato.

La squadra nerazzurra, fondata il 9 marzo 1908 da 44 soci dissidenti del preesistente Milan, è l’unica squadra ad aver partecipato a tutti i campionati di serie A.

La prima volta che l’Inter e il Napoli si sono affrontate in serie A risale alla 12^ giornata del campionato 1929/30, esattamente al 5 gennaio 1930. La partita, giocata a Milano, si concluse con la vittoria dell’Inter con il risultato di 2-1 (23° e 47° Blasevich [I], 90° Vojak [N]).

Complessivamente, la squadra nerazzurra e quella partenopea si sono affrontate in serie A 143 volte.

Il tabellino è favorevole all’Inter con 63 vittorie contro le 45 del Napoli, 35 sono invece le volte in cui le due squadre si sono divise la posta in palio. I gol totalizzati nei 143 incontri sono stati 364: 205 quelli realizzati dall’Inter, 159 invece quelli messi a segno dalla squadra partenopea.

Anche nelle 71 partite disputate a Milano il tabellino è favorevole all’Inter con 46 vittorie, 16 pareggi, 9 sconfitte, 136 gol realizzati e 68 subiti.

L’ultimo successo della squadra nerazzurra in casa contro il Napoli risale al 16 aprile 2016 in occasione della 33^ giornata dello scorso torneo. In quella circostanza la squadra di casa si impose sui partenopei con il risultato di 2-0 (4° Icardi, 44° Brozovic).

L’ultima vittoria del Napoli in trasferta contro l’Inter risale alla 34^ giornata dello scorso torneo, esattamente al 30 aprile 2017. Al triplice fischio la partita si concluse 1-0 a favore della squadra partenopea con una rete siglata all’88° da Callejon.

Per vedere invece l’ultimo pareggio allo stadio Meazza tra il Napoli e l’Inter bisogna andare alla 7^ giornata del campionato 2014/15, esattamente al 19 ottobre 2014. In quella occasione le due squadre si divisero la posta in palio terminando l’incontro con un emozionante 2-2 (79° Callejon [N], 82° Guarin [I], 90° Callejon [N], 92° Hernanes [I]).

Dopo 27 giornate di campionato l’Inter, con una giornata da recuperare, con 51 punti conquistati, (14 vittorie, 9 pareggi, 3 sconfitte, 42 gol fatti e 21 subiti), occupa il 5° posto in classifica. Il Napoli, invece, con 69 punti (22 vittorie,3 pareggi, 2 sconfitte, 62 gol fatti e 19 subiti), occupa il 1° posto in graduatoria.

Nel match di domani sera non ci saranno ex in campo.

Arbitro dell’incontro sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, assistito da Manganelli e Di Fiore. Gli arbitri addetti al Var saranno Massa e Giallatini, mentre Banti sarà il quarto uomo.

Raffaele Campaniello – NapoliSoccer.NET