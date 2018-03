Antonio Negro al “Torneo di Viareggio” con la Beretti della Paganese

Antonio Negro e non solo, quante vecchie conoscenze del Napoli al Torneo di Viareggio con la Paganese.

Antonio Negro negli anni della Primavera azzurra è stato senza dubbio uno dei calciatori che più si è messo in mostra con la squadra partenopea, ma in quest’ultimo anno si è un po’ perso nei meandri del calcio italiano.

La scelta nel gennaio 2017, di lasciare Napoli si è dimostrata molto sbagliata: rinunciare ad un campionato da protagonista nella Primavera azzurra per approdare in B al Latina, in cui mai ha visto il campo e qualche volta si è visto addirittura aggregato alla Primavera, lo ha portato a perdere sei mesi importanti.

Dopo l’esperienza fallimentare in terra laziale, l’attaccante azzurro ha deciso di ripartire dalla Serie C, dove è stato ospitato in prestito dalla Paganese ma anche qui non è riuscito a trovare spazio e fino ad ora ha collezionato 7 presenze in campionato senza riuscire a trovare la via del gol.

Eppure Antonio Negro nel settore giovanile del Napoli ha dimostrato grandi qualità tecniche e nel primo anno di Primavera nonostante fosse sotto età ha concluso la stagione come capocannoniere del torneo segnando la bellezza di 22 reti. È un attaccante moderno, agile e dinamico, dotato di un piede destro potente e preciso, che gli consente di incutere timore ai portieri avversari. Ha un gran colpo di testa e nel periodo delle giovanili azzurre ha dimostrato un innato senso del gol.

È indubbiamente un gran talento ma è la classica dimostrazione che nel calcio per emergere non servono solo classe e piedi buoni ma ci vuole anche testa e raziocinio nel prendere determinate decisioni. Sicuramente sarà stato mal consigliato nel lasciare la Primavera azzurra a metà della passata stagione, anche se in qualche circostanza nello scorso campionato, lo abbiamo visto battibeccare con l’allenatore quando veniva sostituto.

Per quanto riguarda il torneo di Viareggio con la Paganese, Antonio Negro è un rinforzo mirato, fortemente voluto dal Direttore Aiello, che servirà a puntellare una rosa ma soprattutto per dare minutaggio all’attaccante azzurro che non riesce a trovare spazio in questa stagione con la prima squadra.

Antonio Negro a parte, la Beretti della Paganese si presenta al Viareggio con la consapevolezza di voler lasciare il segno in questa prima storica partecipazione nel più prestigioso torneo Under 19 a livello mondiale.

La Paganese si presenterà al Viareggio forte del primato nella classifica del campionato Beretti e come primo obiettivo si pone quello di voler passare il girone ma dovrà vedersela contro le agguerrite Perugia, Torino e nazionale cinese Under 19. Già la nazionale cinese, proprio un dirigente della delegazione cinese, dopo la partita in casa contro la Fidelis Andria, si è complimentato per il lavoro svolto ed ha invitato il direttore Aiello della Paganese, per un incontro in Cina ed iniziare probabilmente un progetto di lavoro.

Non solo Antonio Negro, la Paganese si presenterà al Viareggio con tante vecchie conoscenze del calcio Napoli: ad allenare la squadra è Domenico Panico, tanti anni nel settore giovanile del Napoli, in tutte le categorie fino agli allievi Nazionali, tra i membri dello staff tecnico c’è anche l’ex azzurro Gennaro Scarlato, primo capitano del Napoli dell’era De Laurentiis, infine a comporre la rosa ci sono gli ex azzurri Salvatore Pelliccia, Antonio Cardone, Giovanni Mattera, Antonio Illuminato, Antonio Calabrese, e Mario Cappa.

Insomma nonostante il Napoli non partecipi al Viareggio è sicuramente ben rappresentato.