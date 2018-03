Le parole dell’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione di Inter-Napoli.

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha risposto alle domande nella conferenza stampa di presentazione di Inter-Napoli, partita che si giocherà domani sera allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

Come si riparte dopo quanto accaduto domenica scorsa?

“Cose come quella che è successa domenica ti rimangono addosso, perché siamo molto più legati di quanto si veda da fuori, molto più amici e in contatto di quanto sembri. Astori era un capitano del calcio e ci lascia in eredità l’esempio di come la lealtà renda più sottile il confine dell’essere avversari: tutti lo salutavano quando lo incontravano. È una cosa che ti lascia il segno e sarà un segno infinito. Non solo Borja Valero e Vecino avevano un rapporto particolare con lui, ma molti altri. Se si prende qualcosa da una persona è perché piaceva il suo modo di fare e questo va portato sul campo. Quelli di Astori erano i comportamenti più belli, quelli che ci vogliono nello sport”.

Cosa servirà per fare meglio del Napoli, che arriverà arrabbiato?

“Loro arrivano arrabbiati dopo un passo falso, noi dopo qualcuno di più, per cui la nostra rabbia dovrebbe essere superiore alla loro. Bisognerà essere quasi perfetti perché la squadra di Sarri e la sua idea di calcio potrebbero dare spunti a chi dovrà decidere su quali concetti ripartire con il nostro calcio. Spesso si fanno paragoni con il calcio in televisione, ma ci sono esempi da cui prendere spunti, e uno di questi è il Napoli. Sarri ha fatto vedere un calcio importante, fatto di ricerca. Il suo calcio è quello che ha ricevuto più consensi di tutti anche dagli allenatori europei, da parte di chiunque lo abbia analizzato”.

Tutti conoscono modulo e gioco del Napoli, ma è difficile fermarlo. Chi toglieresti dei tre davanti?

“Secondo me loro sono fortissimi davanti. Hanno velocità, palleggio, tecnica, gol. Sono tre attaccanti che vedono la porta e hanno personalità di fare scelte importanti. Ma anch’io sono messo bene soprattutto nel settore offensivo, perché anche noi abbiamo fatto buoni numeri quasi con tutti i calciatori davanti. Non me la sento di andare a pensare che qualcuno del Napoli sia meglio dei miei, sono forti uguali. Loro hanno caratteristica di velocità e tecnica. Giocano tra le linee, ti puntano”.

Domani la gara rischia di essere uno spartiacque.

“Si è già detto perché la classifica si è accorciata soprattutto per la quarta posizione. Il modo di ragionare giusto è pensare che sia una partita fondamentale per il nostro successo finale. Questa ha un valore ancora più importante, proprio perché non si è riusciti a vincere in altre gare precedenti. Non possiamo gestire niente, dobbiamo vincere le partite. Anche se non ci riuscisse di gestire la gara per larghi tratti, nei restanti momenti devi fare gol e vincere”.

Si aspetta qualche gol pesante dal centrocampo? Borja Valero e Rafinha sono pronti per giocare dal 1′?

“I goal me li aspetto da parte di tutti perché è una qualità che hanno tutti i calciatori, sopratutto nel gioco moderno. Borja ha avuto qualche problema, si sta allenando bene ma va valutato il suo minutaggio. Rafinha è in crescita costante, questo ci fa ben sperare di averlo a disposizione totalmente e non solo in alcuni momenti”.

Avete sempre fatto bene negli scontri diretti. Cosa ci mettete in più?

“Non ci mettiamo nulla di più, le intenzioni sono sempre state le stesse. Probabilmente sentendosi sotto schiaffo i giocatori prendono più responsabilità e conoscenza di quel che serve a questi livelli. Non dovrebbe succedere ma involontariamente succede. Anche i calciatori che hanno giocato in altri club in cui sono abituati a vincere ti rispondono allo stesso modo. Può succedere. Sempre non riconoscendolo perché le intenzioni dei calciatori mi sembrano sempre molto sane”.

All’andata foste quasi perfetti per voglia di portare a casa il risultato e di essere squadra. Queste qualità sono andate scemando. È d’accordo?

“Secondo me all’andata abbiamo palleggiato molto bene ‘basso’, prendendoci qualche rischio di troppo, cosa che non dovremo ripetere domani sera. Abbiamo iniziato e costruito bene, ma ci è mancato l’ultimo passaggio e quando era il momento di ‘imbucare’ abbiamo riportato la palla ai centrali. Però sono convinto che i giocatori abbiano capito benissimo e sono convinto che verrà fuori la disponibilità a stare dentro la squadra. Nessuno si è salvato o è esente dal risultato negativo della squadra. La sconfitta ti porta sempre ai tuoi doveri”.

Ci è sembrato di capire che vorrebbe cambiare qualcosa per la strategia di domani.

“La domanda era se conveniva cambiare qualcosa a livello difensivo. Al di là di questi momenti da scegliere sulle loro ‘scappate’, penso che fra le due fasi bisognerebbe modificare qualcosa in fase offensiva, se devo scegliere”.

Al termine di Napoli-Inter lei era tra i pochi dispiaciuti perché era mancato un po’ di coraggio. Domani firmerebbe per il pari o sarebbe dispiaciuto ancora?

“Sono momenti diversi, ma non firmo assolutamente per alcun risultato. Aver timore di perdere non è mai una strategia. Può esserlo quello di far venire fuori un pari tentando di vincere continuamente la partita. Prima dicevo che non mi piaceva il fatto di aver riportato la palla indietro quando eravamo in trequarti, rispetto alla gara di andata. Mi aspetto questo, anche se ora la palla gira meno bene della gara di Napoli. Abbiamo bisogno di una vittoria per la nostra classifica. Dobbiamo giocare per vincere e fare scelte e giocate importanti”.

Quale errore non dovrete commettere domani?

“Non dobbiamo allungarci, bisogna giocare in una distanza non superiore ai trenta metri perché loro sono dei giocolieri con la palla tra i piedi e sanno come prendersi dei vantaggi. Giocano assieme da diversi anni, fanno un calcio importante e piacevole. Anche di sostanza perché hanno fatto tanti risultati. Contendono ancora il primato alla Juventus, che pure è fortissima. Quando ci giochi contro ti sembra possibile affrontarli, però poi arrivi lì e anche se di poco vieni sconfitto, per cui onore al Napoli che in questi anni gli ha creato più problemi di tutti per vincere i campionati”.