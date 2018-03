Probabili formazioni di Inter-Napoli: Sarri e Spalletti ritrovano Hamsik e Icardi

Le probabili formazioni di Inter-Napoli, posticipo della 28a giornata di Serie A 2017/18.

A 24 ore circa dal fischio d’inizio, le probabili formazioni di Inter-Napoli parlano di due squadre che arrivano con poche assenze a una sfida che potrebbe essere fondamentale per il cammino di entrambe: il Napoli non può permettersi di perdere altri punti nei confronti della Juventus dopo la sconfitta interna contro la Roma, l’Inter metterebbe in serio pericolo la corsa alla posizione Champions data come obiettivo principale della stagione. Di seguito le ultime notizie.

Inter

L’unico assente nelle file dell’Inter è Ranocchia, che comunque sarebbe andato in panchina in considerazione del pieno recupero di Miranda, titolare al fianco di Skriniar. L’unico centrale in panchina per Spalletti sarà Lisandro Lopez. Da sciogliere il nodo del terzo centrocampista: Vecino e Borja Valero sembrano sicuri del posto, Rafinha è favorito su Gagliardini ma la scelta potrebbe dipendere dall’atteggiamento generale che Spalletti vorrà dare alla sua squadra. Davanti rientra Icardi nel ruolo di punta centrale, affiancato da Perisic e Candreva.

Napoli

Sarri ritrova Hamsik dopo lo stop contro la Roma dovuto a una sindrome influenzale. La squadra azzurra schiererà sempre la stessa formazione da qui alla fine del campionato al netto di infortuni e squalifiche. Non è ancora pronto Chiriches, che è stato lasciato a casa ed escluso dalla lista dei convocati. Pienamente pronto a dare il proprio contributo invece Arek Milik, convocato anche dalla Polonia per le prossime amichevoli. Quasi nessuna possibilità di vedere nuovi ingressi in difesa nonostante il calo di rendimento accusato al San Paolo contro i giallorossi: i titolari dovranno fare meglio contro gli uomini di Spalletti.

Inter-Napoli, Stadio Giuseppe Meazza

Domenica 11 Marzo ore 20.45, 28° giornata Serie A 2017/18

Probabili formazioni

Inter (4-3-3): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D’ambrosio; Vecino, B. Valero, Rafinha; Candreva, Icardi, Perisic. All. Spalletti

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.