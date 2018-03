Dossena: “Il campionato si decide alla fine. Giocare dopo la Juve aumenta la pressione”

Le parole dell’ex giocatore azzurro Dossena alla vigilia di Inter-Napoli di campionato.

Andrea Dossena, ex giocatore del Napoli, è stato intervistato dalla redazione del portale Tuttojuve per analizzare l’andamento della corsa scudetto di quest’anno. L’ex azzurro ha sottolineato come giocare per molti turni dopo la Juventus possa influenzare le motivazioni del Napoli. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di Napolisoccer.NET per i propri lettori.

“Il campionato si giocherà fino alle ultime giornate, a meno di un tracollo di una delle due squadre. Giocare prima e giocare dopo è un fattore da valutare sempre, perché per il Napoli le motivazioni arrivano in virtù del risultato dei bianconeri.

Un po’ quel che è accaduto la settimana scorsa: il gol di Dybala può aver portato sconforto ai giocatori napoletani che contro la Roma possono aver pensato alla vittoria della Juventus arrivata all’ultimo secondo.

È tutto relativo al risultato precedente: il Napoli avrà vita ancora meno facile a San Siro se la Juventus dovesse battere in casa l’Udinese. I partenopei dovrebbero per forza vincere, e non sarebbe una passeggiata di fronte a 70000 persone”.