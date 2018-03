Schwoch: “L’Inter è una squadra fisica, potrebbe dar fastidio al Napoli”

Le parole di Stefan Schwoch alla vigilia di Inter-Napoli di campionato.

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è stato intervistato nelle scorse ore su Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare le potenziali difficoltà che il Napoli troverà nel giocare contro l’Inter, domani sera nel posticipo della 28a giornata di campionato. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Mertens è il terminale di questo Napoli e lo stiamo vedendo quest’anno, il Napoli ha bisogno di tutti i suoi effettivi nella miglior forma. L’Inter ha una caratteristica che al Napoli dà estremamente fastidio, ovvero è una squadra molto fisica. Giocando in trasferta, il Napoli potrebbe trovare qualche spazio, anche se gli azzurri non sono soliti giocare sulle ripartenze come magari fa la Juve”.