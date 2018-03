Moratti: “Spero che il Napoli vinca lo Scudetto, ma se li batteremo tanto meglio”

Le parole di Massimo Moratti alla vigilia di Inter-Napoli di campionato.

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato della corsa scudetto in alcune dichiarazioni riportate dall’edizione online del Corriere dello Sport. L’ex dirigente nerazzurro ha confessato che preferirebbe vedere lo scudetto andare al Napoli, ma che una vittoria contro gli azzurri sarebbe molto importante per l’Inter per arrivare in zona Champions a fine campionato. Queste le sue parole proposte ai nostri lettori dalla redazione di Napolisoccer.NET.

“Speriamo bene. Arrivare in Champions non è per niente facile, ma dipende dai giocatori e bisogna che se ne rendano conto. Dare tutto per l’Inter è il loro dovere. Lo scudetto? Tra la Juventus e il Napoli spero lo vinca il Napoli, ma la Juventus anche in Champions ha confermato di essere una squadra di sostanza e ha meritato. Noi però dobbiamo pensare a far andare bene l’Inter e se batteremo il Napoli tanto meglio”.