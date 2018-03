Raffaele Russo: l’attaccante ritrovato di Loris Beoni

Raffaele Russo può essere una freccia in più nella faretra del tecnico della Primavera.

Raffaele Russo: è lui la nota positiva del Napoli Primavera nelle ultime gare di campionato.

Gli azzurrini negli ultimi due turni non hanno brillato e, per una serie di motivi, sono riusciti ad ottenere solo un pari e una sconfitta. Ma l’attaccante Raffaele Russo, originario di Caserta, è emerso in positivo: contro il Bologna è entrato dalla panchina, ha segnato e ha consegnato un punto prezioso alla squadra azzurra.

Quest’anno sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti della squadra Primavera, ma due brutti infortuni ne hanno condizionato la stagione: il primo, subìto durante la preparazione estiva, e riguardante il piatto tibiale, lo ha tenuto fuori per le prime due giornate di campionato, mentre il secondo, che ha interessato la caviglia, lo ha costretto a fermarsi dalla quindicesima alla ventesima giornata.

Ha iniziato la sua carriera calcistica nella Real Vitulazio, dopodiché è passato alla Boys Caserta, restandoci per 11 anni. Ha come idolo Cristiano Ronaldo, a cui si ispira per carisma e personalità, e da qualche anno ha iniziato le trafile nel settore giovanile del Napoli. Ha caratteristiche prettamente offensive, capace di svariare su tutto il fronte, può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco ma non è molto avvezzo alla fase difensiva, benché quando può, e sopratutto quando ne ha voglia, si sacrifichi per la squadra.

Fino ad ora tra Campionato, Youth League e Coppa Italia, ha giocato 18 partite, segnando 2 gol e realizzando 3 assist. I numeri possono sembrare un po’ bassi, ma chi lo ha visto giocare sa che è corretto andare oltre queste statistiche, perché sa quanto il calciatore possa valere.

Russo è un classe ’99 che nella passata stagione abbiamo apprezzato come esterno sinistro, in grado di spaccare in due le difese avversarie. In questa stagione sia Saurini che Beoni hanno provato a dare a Raffaele Russo la stessa evoluzione, in piccolo, che Sarri è riuscito a dare a Dries Mertens, passandolo da esterno sinistro a falso nove. Va detto che i lunghi infortuni hanno fatto sì che il ragazzo non riuscisse a calarsi pienamente nel nuovo ruolo: a oggi l’attaccante può essere considerato di rendimento discreto in questa posizione.

Russo resta senza dubbio uno dei calciatori più talentuosi della squadra: dotato di buona grinta, velocità e tecnica, può considerarsi a tutti gli effetti parte del patrimonio delle giovanili azzurre. Tuttavia spesso porta troppo palla, tende a giocare da solo e, piuttosto che servire i compagni, ad avventurarsi in azioni personali, che puntualmente lo portano a perdere il pallone. Se Beoni riuscirà a correggere questo suo difetto, potrebbe diventare un calciatore importante nel panorama calcistico italiano. L’augurio è che il suo sogno, quello che possa un giorno giocare con la maglia azzurra al San Paolo, possa avverarsi attraverso quella necessaria crescita per le quali sembra avere le doti tecniche necessarie.