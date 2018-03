Matthäus: “Juve abituata a vincere, il Napoli fa fatica quando non può sbagliare”

L’ex giocatore Matthäus intervistato da La Gazzetta dello Sport alla vigilia di Inter-Napoli.

Lothar Matthäus, ex giocatore dell’Inter vincitrice dello Scudetto nell’88/89, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport alla vigilia di Inter-Napoli, posticipo della 28a di campionato che si giocherà domani sera allo Stadio Meazza di Milano. Matthäus ha ricordato i tempi delle sfide al Napoli di Maradona e lanciato un pronostico sulla gara di domani e sulla corsa scudetto. Qui di seguito le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

Matthäus, Inter-Napoli è il suo match.

“Non dimenticherò mai quel gol scudetto. Allo stadio c’era un’atmosfera incredibile, soprattutto nel secondo tempo. Gol di Careca, Berti pareggia e poi… Abbiamo vinto lo scudetto non contro Ascoli o Perugia, con tutto il rispetto, ma contro il Napoli di Maradona che tra l’altro non era amatissimo soprattutto nel nord Italia“.

Chi vince lo scudetto?

“La Juve ha l’abitudine alla vittoria che manca al Napoli. Si è visto pure col Tottenham. Invece la squadra di Sarri, pur bellissima da vedere, fatica a stare sul pezzo quando è vietato sbagliare“.

Come finisce Inter-Napoli?

“Faccio un grande tifo, ma credo che loro siano più forti. Un 1-1 per l’Inter potrebbe essere comunque buono per tornare a credere in sé stessi“.

Maradona appena può parla male di Icardi.

“Non capisco perché certi vecchi giocatori se la prendono con quelli attuali. Icardi è giovane, ha segnato tanti gol importanti. Anche se credo che manchi qualcosa negli altri reparti, l’Argentina è piena di attaccanti super. Compreso Lautaro Martinez che l’Inter ha fatto bene a comprare“.

Foto: SSC Napoli