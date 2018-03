Ausilio: “Icardi si concentri su partite e goal. Contro il Napoli per la Champions”

Le parole del ds nerazzurro Ausilio alla vigilia di Inter-Napoli di campionato.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida di domani sera contro il Napoli. Interrogato sul possibile ingresso di Icardi nella Hall of Fame del club, il dirigente ha preferito spostare l’attenzione sulla partita e sugli obiettivi stagionali di squadra e società. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Icardi avrà tutto il tempo per entrare nella Hall of Fame, ora deve concentrarsi sul presente, sulle prestazioni, sulle partite e sui gol, visto qual è il suo mestiere. Adesso deve fare di tutto per portare l’Inter il più in alto possibile, insieme a tutti i suoi compagni. Da qui a fine anno ogni gara è un’insidia, cercheremo di far bene in ogni gara a partire dal Napoli per arrivare in Champions”.