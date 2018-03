Magoni: “Contro questa Juventus serve fare ancora meglio di così”

Oscar Magoni, ex giocatore del Napoli, ha analizzato la vigilia di Inter-Napoli e la corsa scudetto in un’intervista andata in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Sulla carta c’è una grossa differenza in questo momento tra Napoli ed Inter. Confrontarsi contro una corazzata come quella della Juve è stimolante, bisogna fare qualcosa di incredibile. La Juve è ad altissimo livello su tre competizioni, i numeri del Napoli sono impressionanti ma contro la Juventus si evince che i numeri sono ancora sotto, e serve fare ancora meglio”.