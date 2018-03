I convocati di Sarri per Inter-Napoli: Chiriches resta ancora a casa

Nella lista dei convocati di Sarri per Inter-Napoli non compare Vlad Chiriches. Tutti gli altri a disposizione.

Chiriches non rientra nel gruppo dei convocati di Sarri per la trasferta di Milano che vedrà il Napoli opposto all’Inter nel posticipo della 28a giornata di Campionato, partita prevista allo Stadio Meazza domani sera alle 20.45.

Questo il report della seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. La squadra ha svolto attivazione e successivamente esercitazioni atletiche. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico-tattico. Differenziato per Chiriches che non sarà del match. Nel pomeriggio partenza per Milano.

I convocati: Reina, Rafael, Sepe; Albiol, Tonelli, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Milic, Maggio; Diawara, Jorginho, Allan, Zielinski, Hamsik, Rog, Machach; Callejon, Insigne, Ounas, Milik, Mertens.