La Sfida di Inter-Napoli: Milan Skriniar VS Kalidou Koulibaly

Chi tra Skriniar e Koulibaly trascinerà la propria squadra alla vittoria?

Skriniar contro Koulibaly: è questa la nostra sfida di Inter-Napoli, gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano Serie A TIM 2017-18. La partita tra le due compagini si prospetta molto interessante, dal momento che il Napoli cerca una vittoria per riprendere il cammino verso lo scudetto, mentre l’Inter cerca punti per alimentare il sogno Champions.

Milan Skriniar è un difensore centrale classe ’95, che l’Inter ha prelevato la scorsa estate dalla Sampdoria per la cifra di 28 milioni di euro, di cui 15 in contanti e 13 per la valutazione di Caprari, trasferitosi in blucerchiato. È il classico difensore centrale moderno: duttile, con una buona tecnica di base, carismatico e abile con i piedi. Non è un caso che nello Zilina, squadra slovacca da cui la Sampdoria lo ha acquistato, facesse anche il rigorista con ottimi risultati. La sua bravura ha fatto sì che facesse tutte le trafile nelle giovanili della nazionale slovacca fino a diventare, dal 2016, un perno della nazionale maggiore. Nell’Inter ricopre il suo ruolo naturale di difensore centrale, ma può adattarsi anche da terzino e da centrocampista centrale davanti alla difesa. Grazie alla sua stazza fisica (1,87 per 80 kg), riesce ad essere un punto di riferimento anche nel gioco aereo. Non ha solo la fisicità: Skriniar è anche molto agile e per questo la sua caratteristica migliore è la marcatura. È anche molto bravo con i piedi: essendo ambidestro l’impostazione del gioco dalle retrovie passa il più delle volte attraverso i suoi piedi. I calciatori azzurri dovranno fare attenzione a lui soprattutto sulle palle inattive, dove può tranquillamente dire la sua nei colpi di testa, mentre gli attaccanti partenopei non avranno vita facile con le sue marcature.

Kalidou Koulibaly è un difensore centrale classe ’91, di origine senegalese, alla quarta stagione in azzurro: è arrivato a Napoli grazie a una splendida intuizione di Rafa Benitez. Dopo la prima stagione vissuta tra alti e bassi dovuti all’ambientamento e ad alcune difficoltà tecnico-tattiche, con l’arrivo di Sarri, gara dopo gara e grazie allo splendido lavoro del tecnico azzurro, è diventato un giocatore imprescindibile per la squadra partenopea. Un gigante inamovibile che appare nella propria metà campo ovunque ci sia un giocatore avversario in possesso del pallone. Per caratteristiche tecniche, ricorda molto Lilian Thuram: suo idolo, giocatore a cui s’ispira e calciatore che ha più volte espresso ammirazione verso il difensore azzurro. È un calciatore semplice ed umile, che ascoltando i consigli di chi lo allena è riuscito a crescere e diventare un difensore di caratura internazionale. È un muro invalicabile, con grande forza atletica, buon senso dell’anticipo e grande aggressività. Le sue spiccate doti fisiche lo rendono abile nel gioco aereo ma risulta ugualmente un calciatore elegante e abile con i piedi, tanto da essere il primo calciatore ad impostare la manovra quando l’azione parte dalle retrovie. Forma con Raul Albiol una delle coppie più affiatate ed affidabili del campionato italiano: non è un caso che quando manchi uno dei due, l’altro ne patisca l’assenza. Una volta Pino Daniele cantava “Viva viva o Senegal“, chissà se il buon Pino non sapesse già che un giorno un calciatore senegalese sarebbe diventato un idolo della tifoseria azzurri.

La sfida tra Skriniar è Koulibaly sulla carta ha avuto inizio: vedremo chi sul campo riuscirà a trascinare la propria squadra alla vittoria!