Salvatore Bagni analizza per noi Inter-Napoli, la gara di domani tra le sue due ex squadre.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli ed Inter, ci ha rilasciato un’intervista in esclusiva in cui ha parlato di Inter-Napoli, posticipo della 28a giornata di campionato tra le sue due principali ex squadre. Con Salvatore Bagni abbiamo anche parlato di Allan e di un possibile paragone tra i due. Di seguito l’intervista completa.

Come arrivano Inter e Napoli alla sfida di domani sera?

“Sono squadre partite per fare due campionati diversi: il Napoli per competere e battere la Juventus, l’Inter per un posto in Champions. Attualmente entrambe le squadre stanno rispecchiando il loro valore, con l’Inter che sperava di avere qualche punto in più per avere la certezza del posto in Champions, dato che con questa classifica fino alla fine dovrà lottare con Lazio e Roma. Il Napoli è nella sua posizione – afferma Salvatore Bagni a NapoliSoccer.NET – ha fatto degli ottimi risultati e a mio avviso avrebbe meritato qualche punto in più. Con l’applauso finale del pubblico meraviglioso dello stadio San Paolo, ha dimenticato già la sconfitta contro la Roma. A mio avviso il mancato risultato contro la Roma è arrivato solo a causa di episodi negativi”.

Che gara dobbiamo aspettarci?

“Contro l’Inter il Napoli imposterà la gara come sempre, giocando la partita nella metà campo avversaria, con i neroazzurri che cercheranno di non lasciare spazio e sfruttare a proprio favore gli episodi che arriveranno. Ad oggi in Italia e sul piano del gioco non ci sono squadre che possano competere con il Napoli. Nell’arco di una stagione possono capitare delle giornate storte – dice Salvatore Bagni a NapoliSoccer.NET – magari in una gara ci sono giocatori fuori condizione, con qualcuno che sbaglia qualche goal o magari prende il palo, e capita di perdere la partita. Ad oggi il Napoli ha perso solo contro la Roma e la Juventus, sconfitte arrivate per episodi e non perché le squadre avversarie si sono imposte sul gioco. Penso che il Napoli contro l’Inter ripartirà dal gioco e impostandola da lì”.

Quali sono le difficoltà a cui il Napoli andrà incontro?

“L’Inter può creare qualche difficoltà se decidesse di giocare da Inter, ma se mettiamo le due squadre sullo stesso piano e prendiamo le singole potenzialità, ci accorgiamo che non ci sarà partita: il Napoli è superiore. Gli azzurri in 27 partite hanno dimostrato di essere più forti e che gli altri devono restare a guardare cosa fa il Napoli. Fino ad ora il Napoli ha fatto 22 vittorie, 3 pari e 2 sconfitte, è primo in classifica e ha un punto in più sulla Juventus, che ha una gara in meno. Il Napoli deve fare quello che fino ad ora ha fatto – continua Bagni a NapoliSoccer.NET – mentre l’Inter deve fare una partita straordinaria, mantenere un tasso di attenzione molto alto e Spalletti, che è un grande allenatore e che più volte ha messo il Napoli in difficoltà, sa come affrontarlo. Sono certo che non darà spazi larghi alla squadra azzurra”.

Quali sono i limiti evidenziati dal Napoli contro la Roma? Su cosa avrà lavorato Sarri?

“Non credo il Napoli abbia palesato dei limiti contro la Roma, eccezion fatta per l’errore di Mario Rui sul quarto gol, ma non mi sembra che la sconfitta sia arrivata perché sono stati commessi degli errori. La sconfitta contro la Roma c’è stata perché Dzeko ha fatto due gran bei gol e c’è un autorete sul tiro di Under. Credo che ci sia poco da lamentarsi per la sconfitta contro la Roma: la squadra azzurra ha gestito di più la palla – ricorda Bagni a Napolisoccer.NET – ha tirato di più in porta e avrebbe meritato di vincere, nonostante la Roma sia un buonissima squadra. Sarri avrà lavorato sulla psicologia dei giocatori, perché è una sconfitta che non ti aspetti, arrivata per di più in una gara in cui il Napoli sperava di guadagnare punti sulla Juventus. Sarri avrà lavorato più sulle parole che sui fatti, dato che il resto mi sembra quasi tutto perfetto”.

Lotta scudetto: il Napoli va a Milano contro l’Inter, mentre la Juventus ospita l’Udinese. Chi ha il turno più facile?

“Le partite vanno giocate! Tutti quanti pensavamo che la settimana scorsa il Napoli potesse battere la Roma, reduce da un periodo negativo, e guadagnare punti sulla Juventus, che affrontava la Lazio. Invece è successo che il Napoli ha perso 3 punti! In questo turno la Juventus è favorita dal calendario – sostiene Salvatore Bagni a NapoliSoccer.NET – ma ad oggi il Napoli è ancora primo, anche perché non è detto che la Juventus vinca contro l’Atalanta nel recupero”.

Questo Allan ricorda un po’ Salvatore Bagni?

“Credo che lui sia meglio, anche se io segnavo di più! Allan è in un momento straordinario, ha entrambe le fasi, ha tattica, recupera e riparte. È bravissimo e a me piace da morire. Io sono nato attaccante, poi ho fatto l’ala ed ero un mix di attaccante, centrocampista e difensore, infine ho fatto il mediano e ho continuato a segnare – conclude Salvatore Bagni a NapoliSoccer.NET – perché ho mantenuto intatte le miei doti di attaccante”.