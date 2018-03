Pochettino accusa la Juve: “Forti pressioni sull’arbitro”

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ha lanciato pesanti accuse ai dirigenti della Juventus per le pressioni che avrebbero fatto sull’arbitro Marciniak sia prima che durante la partita valevole per gli ottavi di finale di Champions tra Tottenham e Juventus: “Prima della gara c’era Agnelli e dopo c’erano Agnelli, Marotta e altre persone. Ho visto nel primo tempo come hanno messo pressione all’arbitro, alla fine c’erano due rigori nel primo tempo, due falli di mano, forse c’era il rigore di Vertonghen ma alla fine le cose si bilanciano. Questi sono piccoli dettagli che alla fine contano molto. Alla Juventus sono specialisti, sono abituati a vincere e mettere pressione all’arbitro. Sono abituati ad avere il loro proprietario nel corridoio, nel tunnel prima e durante la partita, è un club che ha una cultura in base alla quale la società fa di tutto per aiutare la squadra sul campo. E’ una partita di grande importanza che dobbiamo imparare a giocare non solo sul campo, ma anche fuori. Sono due partite separate”.