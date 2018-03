CDS – Leno potrebbe essere l’erede di Pepe Reina: le cifre

Leno erede numero uno per la porta del Napoli con Reina che passerà al Milan per raccogliere l’eredità di Donnarumma: 25 milioni la richiesta del Bayer Leverkusen

Bernd Leno, portiere del Bayer Leverkusen, potrebbe essere l’erede di Pepe Reina, ormai destinato al Milan con Donnarumma che sembrerebbe destinato al passaggio al PSG. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il portiere del Bayer Leverkusen sarebbe il primo della lista dei portieri candidati a raccogliere l’eredità del milanista in pectore Reina. Non lasciano dubbi le ultime dichiarazioni di Leno su questo fronte: “Per me è un onore essere accostato ad un grande club come il Napoli”.

Per definire l’affare però bisognerà soddisfare le richieste del Bayer: la prima richiesta della squadra tedesca, titolare del cartellino di Leno, è di 25 milioni di euro ed è stata già ritenuta eccessiva dal club di De Laurentiis, ma il tempo per mettere a posto le cose è ancora sufficiente. Oltre a Leno occhi puntati su Mattia Perin del Genoa, 25 anni; e poi su Alex Meret dell’Udinese (in prestito alla Spal), 21 anni il 22 marzo; e sul portiere del Liverpool, e della Nazionale belga, Simon Mignolet, il più anziano della compagnia con 30 anni compiuti martedì scorso.